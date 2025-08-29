長時間でも快適なかけ心地！ランニングから自転車まで万能に使える【スワンズ】スポーツサングラスがAmazon限定で販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
軽量＆フィット感抜群！反射を抑えて集中力UP！【スワンズ】スポーツサングラスがAmazon限定で販売中！
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
SWANSのサングラスレンズは材料そのものが紫外線を99.9％吸収するUVカットレンズ。フレームレスのレンズ設計により、空のペットボトルと同等の軽さを実現。日常使いの長時間使用でも疲れにくい。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
日本人の頭部形状データを基に、研究を重ねて設計されたフレームデザイン。長時間の着用でも疲れにくく、フィット感に優れる。
耐衝撃性と透明性に優れたポリカーボネート樹脂をベースに、SWANS独自の傷つき防止ハードコート「ペトロイド加工」を施したレンズ。スポーツ時の不意の落下などでも傷がつきにくい。→【アイテム詳細を見る】
ノーズはラバー製で、取り外して左右を反転させることで２種類の高さで使用可能。テンプルエンドには滑り止め効果のあるラバーコーティングを採用。汗によるズレ落ちを防止。
軽量＆フィット感抜群！反射を抑えて集中力UP！【スワンズ】スポーツサングラスがAmazon限定で販売中！
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
SWANSのサングラスレンズは材料そのものが紫外線を99.9％吸収するUVカットレンズ。フレームレスのレンズ設計により、空のペットボトルと同等の軽さを実現。日常使いの長時間使用でも疲れにくい。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
日本人の頭部形状データを基に、研究を重ねて設計されたフレームデザイン。長時間の着用でも疲れにくく、フィット感に優れる。
耐衝撃性と透明性に優れたポリカーボネート樹脂をベースに、SWANS独自の傷つき防止ハードコート「ペトロイド加工」を施したレンズ。スポーツ時の不意の落下などでも傷がつきにくい。→【アイテム詳細を見る】
ノーズはラバー製で、取り外して左右を反転させることで２種類の高さで使用可能。テンプルエンドには滑り止め効果のあるラバーコーティングを採用。汗によるズレ落ちを防止。