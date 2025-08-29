FANTASTICS「TGC北九州」初出演決定 SPコラボサプライズ発表にダンス部生徒が涙
【モデルプレス＝2025/08/29】「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（TGC 北九州 2025）が、10月11日に西日本総合展示場新館にて開催。この度、ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSが「TGC北九州」に初出演することが発表された。
【写真】FANTASTICS八木勇征、制服姿で人気女優を抱き寄せる
メインアーティストに、「TGC北九州初登場」となるFANTASTICSの出演が追加決定。メンバーの瀬口黎弥は、福岡県出身である。
さらに、「W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクト」の一環として、地元・学校法人 常磐学園 常磐高等学校 ダンス部「TLovlemaKers」（トラブルメーカーズ）とのスペシャルコラボレーションも決定。8月28日には、学校法人 常磐学園 常磐高等学校にて、ダンス部生徒たちにサプライズで発表が行われた。生徒たちは今後、LDH JAPAN が運営するダンススクール「EXPG STUDIO」のインストラクターによるダンスの直接指導や、FANTASTICSとのリハーサルを経て、「TGC北九州」当日、FANTASTICSとスペシャルコラボレーションパフォーマンスを披露する。
サプライズ発表を終えて、部長の久保壮真さんは、「驚きと喜びとが一気にきて、頭の整理が追いついていない。皆の反応の通り、TGCは毎年実際に行っている人もいて、有名な舞台なので、そこに出演させていただけることは本当に有難い。出演するからにはしっかりいいパフォーマンスができるように、楽しみつつも、精一杯頑張っていきたい 」と意気込み。
副部長の増原由奈さんは「TGC北九州にはこれまでに何度も行っていて、他の学校のダンス部がTGC北九州のステージで輝いている姿もみていて、ずっと羨ましかった。高校最後となる3年生のタイミングで憧れていた舞台に立てることが本当に嬉しい」と喜びを噛み締めた。
最後には先生より、「本当に夢の舞台だと思う。生きていてそうそうない機会だと思うし、この経験をしっかり味わって欲しいなと思うので、練習から当日まで、本気で頑張りましょう！」とエールが贈られた。（modelpress編集部）
こんにちは、FANTASTICSです！この度『TGC 北九州 2025』に、僕たちFANTASTICSが出演することになりました。そして今回、学校法人 常磐学園 常磐高等学校ダンス部の皆さんには、僕たちのアーティストライブで一緒に踊っていただきたいと思います！僕たちも当日に向けて一生懸命準備するので、いいパフォーマンスができるように一緒に頑張っていきましょう！
（福岡県出身の瀬口黎弥より）「北九州魂、ちかっぱみせんといかんばい！」
イベント名称：TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：TGC北九州2025）
開催⽇時：2025年10⽉11⽇（⼟） 開場12：30 開演14：00 終演18：30（予定）
会場：⻄⽇本総合展⽰場新館（〒802-0001 福岡県北九州市⼩倉北区浅野3-8-1）
ゲストモデル：嵐莉菜、池⽥美優、景井ひな、梶原叶渚、加藤ナナ、川⼝ゆりな、河村ここあ、菊池⽇菜⼦、雑賀サクラ、齋藤飛鳥、さくら、せいら、⽥鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、なごみ、那須ほほみ、⽣⾒愛瑠、希空、⼟⽅エミリ、星乃夢奈、MINAMI、ゆい⼩池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、⽶澤りあ、莉⼦、りんか 他※50⾳順
モデル：阿部桜々、有坂⼼花、⽯川翔鈴、⼩國舞⽻、おさき、上妻美咲、古園井寧々、瀬川陽菜乃、⾕⽥ラナ、中川紅葉、福⼭絢⽔、みりちゃむ 他 ※50⾳順
ゲスト：⽯川愛⼤、今井暖⼤、午前0時のプリンセス、⼩宮璃央、高松アロハ（超特急／※「高」は正式には「はしごだか」）、とうあ、NAOYA（MAZZEL）、樋⼝幸平、⽇向亘、村重杏奈、もーりーしゅーと（BUDDiiS）、杢代和⼈（原因は自分にある。）、MON7A、⼭中柔太朗（M!LK）、RYUKI（MAZZEL） 他 ※50⾳順
メインアーティスト：DXTEEN、FANTASTICS、FRUITS ZIPPER、マルシィ、WILD BLUE 他 ※50⾳順
MC：ウエンツ瑛⼠、宇垣美⾥ 他 ※50⾳順
ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ、パートナーブース 他
【Not Sponsored 記事】
◆FANTASTICS「TGC北九州」初登場
◆FANTASTICSからのビデオメッセージ（※一部抜粋）
◆「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」開催概要
