「ワンコが歩かなくなった」と散歩中のお父さんからお助け要請の電話が。車でお迎えに行くと、そこには可愛すぎる“まさかの展開”が待っていたのだとか。この投稿は、記事執筆時点で211万再生を突破し、「賢い」「最高」「くせになる可愛さ」などのコメントが寄せられています。

【動画：『犬が動かなくなった』とパパから電話→車で迎えに行った結果…思っていたのと違う『まさかの光景』】

迎えに行くと…

Instagramアカウント『bunta_gram11』に登場するのは、柴犬の「ぶん太」くん。3歳の男の子で、人も犬も病院も！？全部大好きな、人懐っこくて甘えん坊な性格だそう。そんなぶん太くんと、お父さんとのお散歩中に“ある事件”が起きたのだとか。

この日、ぶん太くんはお父さんと夕方のお散歩中。すると、投稿主さんのもとにお父さんから「ぶん太が疲れて歩かない」と電話が入ったそう。しかたなく車でお迎えに向かうと、遠くから見えてきたのは…まさかの小走りでこちらに向かってくるぶん太くんとお父さんの姿だったのです。

まさかの姿に思わずツッコミ

ぶん太くんは、車を見つけるや否や「助かったー！」とでも言いたげな表情で駆け寄ってきたといいます。しかも、その顔がなんともニコニコ！しっかり歩けるどころか小走りで走ってきた姿に、投稿主さんも思わず「動けるやん…」とツッコミを入れたそう。

その後は、まるで「やぁやぁ、助かりましたよぉ」とでも言うかのようにご機嫌な様子。慣れた様子で車にぴょんっと飛び乗る姿には、「これは常習犯では…？」と感じてしまうほどで、クスッと笑えます。

甘えん坊なぶん太くん

別の日の投稿には、さらに衝撃的な「帰宅スタイル」も披露されていました。この日は帰り道、車ではなくまさかの“お父さんの抱っこ”で帰宅したのだそう。16kgあるぶん太くんを、お父さんはしっかりと腕に抱えて歩いていたといいます。

赤ちゃんの頃から抱っこが大好きだったというぶん太くん。今でも、優しいお父さんに甘えて抱っこをおねだりすることがあるのだとか。夕焼けの中、少し重たそうに歩くお父さんと得意げなぶん太くんの後ろ姿は、見ているだけで心が温かくなるような優しい時間を感じさせてくれる光景でした。

投稿には「可愛い♡車に向かって笑顔で走ってきて、さらに車にスッと乗り込む！面白すぎる」「最高ーーー！かわいい小走りに笑えましたｗなんてかわいい子だ♡」「愛されて愛されて家族と一緒に暮らしているのがよくわかります。可愛い動画をありがとう。」「全くけしからん！可愛いが過ぎる！！」「可愛いし、賢い！確信犯ですね（笑）」「ぜったい人だと思う表情と駆け寄り方」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『bunta_gram11』では、ぶん太くんの日常や可愛らしい姿が多数投稿されています。甘えん坊でお茶目なぶん太くんに癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください。

写真・動画提供：Instagramアカウント「bunta_gram11」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。