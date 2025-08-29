°ìÊýÅª¤Ë¥Ü¥³¤é¤ì¤¿¡ÖÃæÅì¶þ»Ø¤Î·³»öÂç¹ñ¡×¼«Ëý¤Î¶õ·³ÀïÎÏ¤Ê¤¼»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡© ¤¸¤Ä¤Ï¼«±ÒÂâ¤âÂ¾¿Í»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â
Í¸ú¤Ê·Þ·âÂÖÀª¤òÉß¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¥é¥ó¶õ·³
¡¡2025Ç¯6·îÈ¾¤Ð¡¢ÀïÁè¤ÎÎò»Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê1¥Ú¡¼¥¸¤ò¹ï¤à½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¶õ·³¤Ï¡¢¼þÅþ¤ËÎý¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿ºîÀï·×²è¤Î¤â¤È¡¢¥¤¥é¥óËÜÅÚ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹Ò¶õ¹¶·â¤ò´º¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸åÆü¡Ö12Æü´ÖÀïÁè¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÀï¤¤¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¸Â¤ê¤Ê¤¯´°àú¤Ë¶á¤¤¹Ò¶õºîÀï¤òÅ¸³«¤·¤¿ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬¥¤¥é¥óÆÈ¼«¤ÎÀïÆ®µ¡¡Ö¥µ¡¼¥¨¥²¡×¤Ç¤¹
¡¡Ì¾¾Î¤É¤ª¤ê12Æü´ÖÂ³¤¤¤¿ÀïÆ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¶õ·³¤Ï1500¥½¡¼¥Æ¥£¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö±ä¤Ù1500µ¡¡×¤Ë¤âµÚ¤ÖÉÑÈË¤Ê¹¶·â¤ò¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤¤¡¢Æ±¹ñ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤¿·³»öµòÅÀ¤ä»Ø´øÄÌ¿®ÌÖ¡¢ËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤ÎÂ¿¤¯¤òÌµÎÏ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ÃÃ²¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¼º¤Ã¤¿Í¿Íµ¡¤Ï1µ¡¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤»¤¤¤¼¤¤¡¢¤´¤¯¾¯¿ô¤ÎÌµ¿Íµ¡¤ò¼º¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤·¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿Â»³²¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¶õ·³¤¬¸Ø¤ëF-35I¡Ö¥¢¥Ç¥£¡¼¥ë¡×¡¢F-15I¡Ö¥é¡¼¥à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀïÆ®µ¡·²¤Ï¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤êÌµ½ý¤Î¤Þ¤ÞÀï°è¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î°µÅÝÅª¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀï²Ì¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Å°Äì¤·¤¿´ñ½±ºîÀï¤Î¼Â»Ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³«Àï½éÆ¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÏÅÅ»ÒË¸³²µ¡¤äÌµ¿Íµ¡¤ò¶î»È¤·¡¢¥¤¥é¥óÁ´ÅÚ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿ËÉ¶õ¥ì¡¼¥À¡¼ÌÖ¤òÁá´ü¤ËÄÀÌÛ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ËÉ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ëÉôÂâ¤ÏÉ¸Åª¤ò¸«¼º¤¤¡¢È¯¼Íµ¡¤¬²ÔÆ¯¤¹¤ë¤è¤ê¤âÁ°¤Ë¡¢Í¶Æ³Ê¼´ï¤Ë¤è¤ëÀºÌ©¹¶·â¤Ç¼¡¡¹¤ÈÌµÎÏ²½¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎËÉ¶õÂÖÀª¤Ï¡ÖÌÕÌÜ¡×¤È²½¤·¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ê·Þ·â¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÂç¤¤Êµ¿Ìä¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¶õ·³¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£É½¸þ¤¡¢¥¤¥é¥ó¤ÏÃæÅì¶þ»Ø¤Î¶õ·³ÀïÎÏ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÆ®µ¡¤À¤±¤Ç¤â¿ôÉ´µ¡µ¬ÌÏ¤ÇÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Å¤¤¤Ê¤¬¤é¤âF-14¡Ö¥È¥à¥¥ã¥Ã¥È¡×¤äF-4¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥àII¡×¡¢F-5¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿·æºîµ¡¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤Û¤«¡¢¼«¹ñ¤Ç¶áÂå²½²þ½¤¤·¤¿¤È¾Î¤¹¤ë³Æ¼ïµ¡ÂÎ¤Þ¤Ç¥ê¥¹¥È¾å¤Ë¤ÏÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÀïÁè¤ÎÁ´´ü´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¤¥é¥ó¶õ·³¤ÏÍ¸ú¤Ê·Þ·âÀïÆ®¤ò¤Û¤ÜºÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢Èà¤é¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀïÎÏ²¹Â¸¤Î·ë²Ì¡¢Â¿¤¯¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë
¡¡·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï¹Ò¶õÀïÎÏ¤ò¤¢¤¨¤Æ²¹Â¸¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î´ñ½±¤ÇÀ©¶õ¸¢¤¬´°Á´¤Ë¼º¤ï¤ì¤¿°Ê¾å¡¢»ÄÂ¸µ¡¤òÌµÍý¤Ë½Ð·â¤µ¤»¤ì¤Ð½Ö»þ¤Ë·âÄÆ¤µ¤ì¡¢¹ñ²ÈËÉ±Ò¤Î¾ÝÄ§Åª»ñ»º¤ò¼º¤¦¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤Ï¡¢ÀïÆ®µ¡¤òÊ¬»¶ÂàÈò¤µ¤»¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿½Ð·â¤ò¹µ¤¨¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¤¥é¥ó¶õ·³¤Ï¡ÖÀï¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤»Ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶ì½Â¤ÎÁªÂò¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¶õ·³µ¡¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤ËÊá¤é¤¨¤é¤ì¤¿¥¤¥é¥ó¤ÎF-14¡Ö¥È¥à¥¥ã¥Ã¥È¡×¡£¤³¤Î¸åÇË²õ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Èó²ÔÆ¯µ¡¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡Ê²èÁü¡§¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¶õ·³¡Ë¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÀï¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇÔËÌ¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«¹ñ¾å¶õ¤ò´Þ¤à¼þÊÕ¶õ°è¤Ï¤Û¤Ü¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬»ÙÇÛ¤·¡¢Àï½ÑÅª¤Ë¡Ö¤ä¤é¤ì¤¿¤¤ÊüÂê¡×¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢³Ë³«È¯´ØÏ¢»ÜÀß¡¢ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë´ðÃÏ¤È¤¤¤Ã¤¿»ÜÀß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·³¤ä³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ¤ÎÍ×¿Í¡¢³Ëµ»½Ñ¼Ô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÀºÌ©Í¶Æ³Ê¼´ï¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÂÐ¹³¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎÀïÆ®µ¡·²¤¬ÄÀÌÛ¤òÊÝ¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤âµó¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ïµ¡ºà¤ÎÏ·µà²½¤¬Ãø¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¤¥é¥ó¤Î·³ÍÑµ¡¤ÎÂ¿¤¯¤Ï1970Ç¯Âå¤«¤é1980Ç¯º¢¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢À©¸æ·ÏÅý¤ä¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï²¿ÅÙ¤â²þ½¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¿·¤ÎÁõÈ÷¤Ç¸Ç¤á¤é¤ì¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¶õ·³µ¡¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤ÀÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥é¥ó¶õ·³¤Ë¤Ï¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆF-14¡Ö¥È¥à¥¥ã¥Ã¥È¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎF-35I¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Î·æºîµ¡¡ÖÎíÀï¡×¤È¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¸½ÍÑ¤ÎF-15¡Ö¥¤¡¼¥°¥ë¡×¤òÊÂ¤Ù¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¤±¤ÎÀ¤ÂåÅª¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸ÀïÆ®µ¡¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÁ´¤¯ÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼«±ÒÂâ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂ¾¿Í»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¥ï¥±
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¡¢³«ÀïÄ¾¸å¤«¤éÄÌ¿®Ë¸³²¤È¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ»Å³Ý¤±¡¢¥¤¥é¥ó¶õ·³¤Î»Ø´øÅýÀ©·ÏÅý¤òÊ¬ÃÇ¤·¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´ñ½±¤ÈË¸³²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶õ·³¤Ï¸ú²ÌÅª¤ÊºîÀï¼«ÂÎ¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥¤¥é¥ó¤Ï¡¢¹Ò¶õÀïÎÏ¤òÁÈ¿¥Åª¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢ÀïÆ®¶õ°è¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤¹¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡Ö12Æü´ÖÀïÁè¡×¤ÏÀï½ÑÅª¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î°µÅÝÅª¤Ê¾¡Íø¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àï²Ì¤ÎÂç¤¤µ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¶õ·³¤¬¡ÖÌµ½ý¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤»ö¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡²áµî¤ÎÀï»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¶õ·³¤Ç¤¢¤ì½Ð·â¤¹¤ì¤ÐÂ»Ì×¤òÈ¼¤¦¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ö12Æü´ÖÀïÁè¡×¤Ç¤ÏÁ°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¶õ·³¤¬1500¥½¡¼¥Æ¥£¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢Í¿Íµ¡¤Ë°ìÀÚ¤ÎÂ»³²¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢2020Ç¯Âå¤Î¹Ò¶õÀï¤ÎÎò»Ë¤È¤·¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤Ã¤¿ÍÍÁê¤ò¸«¤»¤¿Îã¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸¦µæ¡¦¸¡¾Ú¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç²æ¤¬¹ñ¤Ç¤ÏÆ±¤¸Å²¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦ÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£