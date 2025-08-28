

クリープハイプ

芥川賞作家・金原ひとみが歌舞伎町を舞台に描き、第35回柴田錬三郎賞を受賞した同名小説を、監督に松居大悟、主演に杉咲花を迎えて映画化した『ミーツ・ザ・ワールド』が10月24日に全国公開される。監督・松居大悟×音楽・クリープハイプの４度目となるタッグが実現した。

歌舞伎町を舞台に、擬人化焼肉漫画「ミート・イズ・マイン」をこよなく愛するも自分のことは好きになれない27歳の主人公の新たな世界との出会いを描いた『ミーツ・ザ・ワールド』。原作は、第35回柴田錬三郎賞を受賞した金原ひとみの同名小説。自著の映画化は、第130回芥川賞を受賞したデビュー作「蛇にピアス」以来、17年ぶりとなる。監督を務めるのは、これまで青春という一瞬の輝きを描き、若者から圧倒的な支持を得る松居大悟。

初めて“生きること”についての映画に挑み、新境地を開いた。撮影は本作の舞台である歌舞伎町で敢行。この街で生きる人々の居場所をスクリーンに焼き付ける。

主人公の由嘉里を演じるのは、演技力に定評のある杉咲花。擬人化焼肉漫画「ミート・イズ・マイン」の推しカプに全力で愛を注ぐも、自分を好きになれず、仕事と趣味だけで生きていくことへの不安と焦りを感じる等身大の主人公の姿を体現する。

由嘉里が歌舞伎町で出会う住人、希死念慮を抱えた美しいキャバ嬢・ライを南琴奈、既婚者で不特定多数から愛されたいホスト・アサヒを板垣李光人、人が死ぬ話ばかりを書いている毒舌な作家・ユキを蒼井優、街に寄り添うBAR『寂寥』店主・オシンを渋川清彦が演じる。

歌舞伎町を舞台に新たな世界との出会いを描いた本作は、まさに現代版“不思議の国のアリス”。生きづらさを抱えるすべての人に贈るマスターピースが誕生した。■松居大悟監督と縁のあるクリープハイプが作品を彩る実写映画では初となる主題歌と音楽を担当

杉咲花主演の映画『ミーツ・ザ・ワールド』の主題歌と音楽を松居大悟監督作品に欠かせないクリープハイプが担当する。松居監督とクリープハイプの劇場映画のタッグは、これまで『自分の事ばかりで情けなくなるよ』(13)、『私たちのハァハァ』(15)、『ちょっと思い出しただけ』(22)で実現し、本作が 4 度目となる。クリープハイプの MV を数多く手がけていた松居監督が、MVシリーズの流れを汲んだオムニバス形式の作品にまとめ上げたのが『自分の事ばかりで情けなくなるよ』だ。

続いて『私たちのハァハァ』では、4人の女子高生がクリープハイプのライブを見るために自転車で福岡から東京を目指す物語であり、主題歌『わすれもの』はこの映画のためにクリープハイプが書き下ろした。『ちょっと思い出しただけ』は、松居監督がクリープハイプの楽曲「ナイトオンザプラネット」からインスピレーションを受けて生まれた作品。照明スタッフの照生(池松壮亮)とタクシードライバーの葉(伊藤沙莉)の二人の「ある1日」を過去へ遡っていく構成で描かれており、恋の始まりと終わりを表現している。

そして4度目のタッグとなる今回は、クリープハイプが主題歌だけでなく、実写映画としては初の音楽を担当。主人公・由嘉里(杉咲花)の感情と歌舞伎町の風景に寄り添いながら、心の機微を繊細に描き出した。

松居監督は、エンドロールに流れる曲＝主題歌という考え方ではなく、本作の最後に流れる音楽として相応しいものを考えてほしいとリクエスト。その結果、楽曲「だからなんだって話」が届き、映画の物語の最後を彩る曲としてこの上ない主題歌が誕生した。劇伴音楽に関して、クリープハイプは松居監督に製作陣とは異なるアイディアを提案。「いわゆる映画音楽の人とはまた違った脳味噌で作ってくれた」と惜しみない称賛を贈る。松居監督とクリープハイプのこれまでの歴史があったからこそ実現した音楽制作だった。由嘉里が歌舞伎町という未知の世界で、様々な人々との出会いを通じて自分自身を受け入れていく物語を、クリープハイプの音楽がどのように彩るのか、注目と期待が高まる。＜クリープハイプ コメント＞

この度、映画『ミーツ・ザ・ワールド』の主題歌、劇伴音楽をつとめさせて頂きました。送っていただいた映像を見て、歌舞伎町で由嘉里がライと出会い、不安や希望、焦りや期待、いろんな感情をないまぜにしながら、たくさんの出会いを通じて、新しい世界が広がっていく様子を音楽で表現したいと思いました。はじめての実写映画での劇伴作業は、そこに映る繊細な表情、声のトーンや息づかい、色んな人が交錯する歌舞伎町の景色に向き合い、このシーンから聴こえてくる音楽は何なのかと探す日々で、苦悩もありましたがとても新鮮で忘れられないものになりました。＜監督：松居大悟コメント＞

「クリープハイプに映画音楽をお願いしませんか？」とプロデューサーの深瀬さんから提案された時は驚きました。これまで彼らの音楽に物語で寄り添ってきましたが、金原ひとみさんの物語にクリープハイプが寄り添ったら素敵だろうと思っていたし、何より映画的な理解がある。音楽だけやってくれるのかい、主題歌はどうしようかねぇ、など話しながら音楽制作を進めていたら、『だからなんだって話』という歌が送られてきて。間違いなくクリープの歌で、間違いなくミーツ・ザ・ワールドの歌でした。

脚本は、ずっとご一緒したかった『くによし組』の國吉咲貴さんと制作して、由嘉里が出会う人々には様々な世界の素敵な方々が参加してくれました。

劇中で出てくるアニメ『ミート・イズ・マイン』はもはや一つのアニメシリーズを作るような座組で、そこから二次創作するチームが更に愛を広げてくださって。すべての制作の段階で、沢山の方々が愛情を教えてくれました。映画で人を救えるなんて思えないけれど、この映画が少しでも明日の支えになったらいいなと思います。