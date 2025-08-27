俳優・黒沢年雄（81）が27日に自身のブログを更新し、人生と親の教育についてつづった。

黒沢は21日に自身のブログを更新し、闇バイトを批判。そこで「その気になれば…世の中には人に喜んで頂いてお金になる仕事はいくらでもある…月に50万位は簡単だ！」と投稿し、一部で「50万なんて無理」「あなたがやって証明して」といった批判的なコメントが寄せられていた。

25日には「僕が17歳からの2年間…家庭の事情で長男の僕が家庭を支えなければならず、営業(車、ミシン、ベッド他何種類)夜はキャバレーのボーイ、終わってから朝まで深夜バーのボーイ…月に6万〜7万(当時の大卒が1万5000円位)の稼ぎがありました(現在なら50万以上です)」と自身の経験を明かし「やる気と体力」があれば実現可能だと持論を展開した。

そして27日には「今回の若者への50万のブログの賛同の返信は、とても多く凄く気分がいいです…皆さん良い両親に恵まれた結果の答えだと思います」と読者の好意的な意見に触れると「先ずはどの両親から生まれてくるかが出発だと思います…90%これで決まりですね(笑)生まれた時代や環境にもよるが…裕福な生まれ、貧困の生まれは全く関係ない.…愛情ある躾…これが基本だと思ってます」とつづっていた。