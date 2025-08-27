ハイセンスジャパンは、2025年4月13日から開催中の2025年日本国際博覧会(以下 大阪・関西万博)に、大画面テレビを無償で貸与する運営参加サプライヤーとして協賛。

ハイセンスジャパン「大阪・関西万博に大画面テレビ提供」

ハイセンスジャパンは、2025年4月13日から開催中の2025年日本国際博覧会(以下 大阪・関西万博)に、大画面テレビを無償で貸与する運営参加サプライヤーとして協賛します。

グローバルで培った映像技術を通じて、大阪・関西万博の理念である「いのち輝く未来社会のデザイン」に共感し、この協賛が決定。

■ハイセンス製テレビの設置場所

ハイセンス製大画面テレビは、大阪・関西万博における会場運営や情報発信を支える重要な拠点に導入されており、メディアセンターのインタビュールームや記者会見室などに設置しています。

これらのスペースでは、ハイセンスの高画質テレビが円滑な映像伝達や報道活動を支え、来場者・メディア関係者の快適な環境づくりに寄与しています。

■ハイセンスの協賛意義

ハイセンスは、グローバルで培った映像技術と製品力を活かし、大阪・関西万博の理念である「いのち輝く未来社会のデザイン」に共感しサポートを行っています。

万博閉幕後も、テレビはリファービッシュを行い再活用することで、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

■協賛製品について

設置されたテレビは、大画面85V型モデルをはじめ、最新の映像エンジンを搭載したU7Nシリーズ、A6Kシリーズなどです。

スクリーンシェア機能など、利便性と先進機能を備えたモデルが活用されています。

なお、大阪・関西万博閉幕後は、これらのテレビをリファービッシュ(再整備)し、再利用することで、資源の有効活用を推進します。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post インタビュールームや記者会見室など主要拠点で活用！ハイセンスジャパン「大阪・関西万博に大画面テレビ提供」 appeared first on Dtimes.