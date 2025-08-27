この記事をまとめると ■中国のEVブランド「NETA」の経営が傾いている ■NETAはタイで人気のブランドであったがインドネシアではいまひとつだった ■中国系ブランドは今後BYDグループと上海汽車グループのEVが生き残ると噂されている

NETAの敗因とは

GIIAS2025（ガイキンド・インドネシア国際オートショー2025年7月24日〜8月3日の会期でインドネシアの首都ジャカルタ近郊にて開催）開幕前、中国のBEV（バッテリー電気自動車）ブランドNETA（漢字名は哪吒汽車で合衆新能源汽車のブランド）の破産に関するニュースが報じられた。

ローコストBEVとしてスペックを抑えながら魅力的な価格を実現したNETA-Vが代表車種となるが、このNETA-Vが大ヒットしたタイでは、タイ政府が交付した補助金や物品税免除など、数々のインセンティブを受け、タイにて現地生産しながら販売してきたのだが、中国本社の破産騒ぎが表面化する以前から、タイ国内でも怪しい雲ゆきとなっていた。

事実、2025年の年明け早々から販売網の縮小がはじまったとされていおり、そしていよいよタイ市場撤退かと囁かれはじめたころ、タイ政府が交付した補助金全額や、免除していた物品税の販売台数分の返還（延滞金＋罰金付き）といったペナルティを発表し、身動きがとれなくなっている。

NETAはインドネシア市場でもNETA-Vをメインに展開しており、タイほど不穏な動きは見られないようなのだが、それでも筆者をはじめ多くのメディア関係者の予想どおり、GIIAS2025では展示ブースを構えていなかった。

インドネシアにおいて、NETA-Vはそもそもタイほど大ヒットしていない。それはNETAの進出以前に中国の上海汽車系となるウーリン（上海通用五菱汽車）が、中国にて50万円BEVとして爆発的に売れた宏光EVをベースとしたマイクロBEV、「エアEV（現状価格は1億8400万ルピア［約167万円］）」を現地生産して販売したところ、大ヒットしていたからである。

2022年末にインドネシアでNETA-Vはデビューしたのだが、2023年はとにかくエアEVが売れまくった。そして2024年になると収束傾向が顕著となり、「エアEVオワタ」といったムードがインドネシアにまん延していた。

BYDと上海汽車だけが生き残る可能性

NETAの破産騒ぎは、低価格で薄利となるBEVであるNETA-Vへの販売依存の高さから脱却できないなか、タイでは中国系BEV同士での乱売合戦に巻き込まれたことも大きいと考えている。そうなると、インドネシアにおけるウーリンもNETAの二の舞になるのではと考えたのだが……。

しかし昨年、つまり2024年に開催されたGIIAS2024において、ウーリンはすでに対策を施していた。展示ブースにおいてはエアEVの展示はあるのだが、エアEVの上級車となるビンゴEVやクラウドEVの展示を目立たせていたのである。そして2025年にインドネシアの首都ジャカルタを歩いていると、ビンゴEVやクラウドEVがよく走っているのを確認できた。つまり、販売主軸車種の上級移行がうまく進んでいるように見えたのである。

そしてGIIAS2025でのプレスカンファレンスでは、もともとウーリンがインドネシアに市場進出を始めて以来ラインアップしている、ICEのMPVとなるコルテズの派生モデルが大きく注目された。

それが、BEVだけではなくPHEV（プラグインハイブリッド車）もラインアップする、全長が5メートルに迫ろうとする大型ミニバンのコルテズ・ダリオンだ。ただ、上海汽車は、すでにインドネシア市場にMAXUS（上汽大通）ブランドから、ミーファ7という高級テイストなミニバンをラインアップしており、これがコルテズ・ダリオンとほぼ同じサイズとなっている。

なのでコルテズ・ダリオンは、高級テイストではなくカジュアルなテイストを与えて、ミーファ7と差別化させているようであった。

エアEVがまさに爆売れしていたのだが、ウーリンブランドではICE車もラインアップしており、さらにエアEVの販売が盛り上がっているなか、いち早く上級車種を積極投入している。

NETAも、2025年春に開催されたバンコクモーターショーのプレスカンファレンスでは、販売中核車種の上級移行を今後は進めるとしていたが、時すでに遅しとなっていたのである。

ウーリンは上海汽車系ブランドなので、新興BEVメーカー系となるNETAと異なり、ラインアップも多種多彩にあり、市場分析能力もウーリンのほうが一枚上手だったということになるだろう。

現状、東南アジアには数多くの中国系ブランドが進出しているが、多数の業界通のから、「最終的にはBYDオートと上海汽車系ブランドのみが生き残るのではないか」といった分析をする声を多く聞いている。

BYDオートはBYDと上級となるDENZA（デンザ）の2ブランド体制、上海汽車はインドネシアではMG、ウーリン、マクサスの3ブランド体制となっている。複数ブランドをもち、さらに極端に1車種に販売が偏ることなくバランスよく販売しているところに、筆者もこれら2メーカーの強みを感じている。