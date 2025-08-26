±×¼ã¤Ä¤Ð¤µÀßÎ©¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¤¡¼¥È¥ß¡¼¡×¤¬¸¶½É1¹æÅ¹¤òÊÄÅ¹¡¢11Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë
¡¡±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¤¡¼¥È¥ß¡¼¡ÊEATME¡Ë¡×¤¬¡¢¸¶½É¤Î1¹æÅ¹¤ò8·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄÅ¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¡¼¥È¥ß¡¼¤Ï¡¢±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤È¥Þ¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥é¡¼¡ÊMARK STYLER¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ2014Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¥»¥ó¥·¥å¥¢¥ë¥à¡¼¥É¤Ë¥°¥é¥ó¥¸¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¦¥£¥á¥ó¥º¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯¤Ë¡¢±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÂàÇ¤¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¡¼¥È¥ß¡¼¸¶½ÉÅ¹¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É1¹æÅ¹¤È¤·¤Æ2014Ç¯¤Ë¸¶½É¡¦²ºÅÄ¾¦Å¹³¹¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£11Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥¤¡¼¥È¥ß¡¼¤ÏÊÄÅ¹È¯É½¤ËºÝ¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥³¥á¥ó¥ÈÈ¯É½¡£¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó°ÊÍè¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¶áÎÙ¤Ë¥¤¡¼¥È¥ß¡¼¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸¶½ÉÅ¹¤ÏÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¶áÎÙ¤Î¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½ÉÅ¹¡¢ÇßÅÄ¥¨¥¹¥ÈÅ¹¡¢Ì¾¸Å²°¥Ñ¥ë¥³Å¹¡¢¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç°ú¤Â³¤¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£