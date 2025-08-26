「8月23日にフワちゃんが、自身のXの有料サブスクリプションサービスに登録しているファン向けに新たな投稿をしました。そこではポップなタッチで描かれた服をたくし上げる女性の絵と、その絵のポーズをフワちゃんの親友の岡田康太さん（34）が真似する写真が公開されています。

岡田さんは“港区家賃3万7千円男”として知られる登録者80万人越えの人気YouTuberです」（フワちゃんのファン）

昨年8月、Xでやす子（26）の投稿を引用し、《おまえは偉くない》《予選敗退でーす》などと書き込んだフワちゃん（現在は投稿を削除済み）。投稿が炎上し、彼女が出演していた『Google Pixel』のCM動画が非公開に。さらにパーソナリティを務めていたラジオが打ち切りになり、レギュラー出演していたテレビ番組も降板した。

その後、フワちゃんは活動休止を発表。表舞台から姿を消してから1年以上が経過したが、復活が近づいているようだーー。

8月18日にフワちゃんのＸにも登場していた岡田が、Instagramのストーリーズを更新し、岡田の自宅でお酒を手に持つフワちゃんの画像とともに《なにがあってん！？！？》と綴っていた。

「実は岡田さんはフワちゃんを投稿する少し前に、岡田さんの自宅でダブルピースするぼっち系YouTuber・いけちゃん（27）の画像をストーリーズで公開し、《なにがあってん！？！？》とフワちゃんと同じテキストを添えていました。

いけちゃんは7月26日に幻冬舎に勤務する有名編集者・箕輪厚介さん（39）との不倫が報じられていて、活動休止はしていませんが、しばらくYouTubeを更新していませんでした。

ストーリーズ投稿から約１週間後の8月23日、岡田さんは自身のYouTubeで、《いけちゃんさんに何があったかを気にしない港区家賃3万7千円男》という動画を公開。ストーリーズはYouTube動画を公開する“布石”だったのでしょう。

今回の動画ではお酒を飲みながら、何気ない会話を繰り広げ、時折、不倫報道を揶揄していましたね。“活動再開”と同時にコラボ動画を岡田さんが公開したことに対して、いけちゃんはYouTube動画のコメント欄に、《すみません、大変お騒がせしました。1番最初にコラボ動画を出していただき、とっても感謝感激です！！！！岡田くん優しすぎる！！！大好きです！！！！(良い意味)》と投稿しています。

いけちゃんのストーリーズ投稿がYouTube動画公開の“匂わせ”だったため、いずれフワちゃんも、《フワちゃんに何があったかを気にしない家賃3万7千円男》という動画が公開されるのではないでしょうか」（芸能関係者）

親友の助けを借りて、フワちゃんはついに復帰するのかーー。