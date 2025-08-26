»ß¤Þ¤é¤ÌÌîµå¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¡Ä·ª»³±Ñ¼ù»á¤¬Êú¤¯¡È´íµ¡´¶¡É¡¡µá¤á¤é¤ì¤ë»ØÆ³¼Ô¤Î¤¢¤êÊý
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¼çºÅ¡Ö»º´±³ØÏ¢·È¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×
¡¡Ìîµå¤µ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡½¡½¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤Ê¤É¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÉô³èÆ°¤ÎÃÏ°èÅ¸³«¡¦ÃÏ°è¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤Î¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿»º´±³Ø¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤¬25Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë·ª»³±Ñ¼ù»á¤¬¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¼«¤é¤ÎÏÃ¤ò¸ò¤¨¡¢Ê£¿ô¤Î¶¥µ»¤ò·Ð¸³¤¹¤ë°ÕµÁ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ»þÂå¤Î2016Ç¯¤ËÆüËÜ°ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿2023Ç¯¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤òÀ©¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿·ª»³»á¡£¼¼Éú¹¼£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£Ä¹´±¤é¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤È¡¢Ìîµå¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤ÎÏÃÂê¤Ë¡Ö¤½¤ì¤ÏËÍ¤¬°ìÈÖ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡ÖÌîµå¤Ë¸Â¤é¤º¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Í¸ý¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ò¸«ÅÏ¤·¤ÆÈ¯¸À¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö1¤Ä¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÆÃ²½¤·¤¹¤®¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤ÏËÍ¡¢Ãæ³Ø¹»¤Î»þ¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òËÜÅö¤Ë¿¿·õ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î1972Ç¯¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¸ÞÎØ¤Ç¡¢ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¾¾Ê¿¹¯Î´´ÆÆÄ¤Î¹Ö±é¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ç¤â¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÌµÍý¤·¤Æ¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¥à¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤ä¤Ã¤Æ¹ø¤ò²õ¤·¡¢É¨¤ò²õ¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ìîµå¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡Ö1¤Ä¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤âÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡Ö²ÚÆ»Éô¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Âç»ö¡£²Ö¤òÀ¸¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²ÚÎï¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê²ÚÆ»Éô½Ð¿È¤ÎÅê¼ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È°Û¿§¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¥×¥é¥ó¡É¤â¼¨¤·¤¿¡£
ÆóÅáÎ®¤ÎÀ®¸ù¡ÖËÜ¿Í¤¬¡Ø¤ä¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç¤¢¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤â¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ï¿å±Ë¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤À¡£´ØÀá¤Î½À¤é¤«¤µ¤òÇÝ¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂçÃ«¤¬ÆüËÜ¥Ï¥àÆþÃÄ»þ¡¢ÅêÂÇ¤ÎÆóÅáÎ®¤òÄó°Æ¤·¡¢»äÀ¸³è¤Ë¤â¸·¤·¤¯ÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤¿¤Î¤¬·ª»³»á¡£»ØÆ³Ë¡¤ÎÏÃ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Ö»ØÆ³¼Ô¤ÏµÄÏÀ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢¤ä¤ë¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤ä¤êÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Îã¤Ç¸À¤¦¤È¡ØÆóÅáÎ®¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤ÏÁ´°÷¤¬¡ØÌµÍý¤À¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¸·¤·¤¤É÷Åö¤¿¤ê¤ò²ó¸Ü¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ì¡ÊÆóÅáÎ®¡Ë¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ËÜ¿Í¤¬¡Ø¤ä¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÃ«¤Î»×¹Í¤È°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¤òÀ®¸ù¤ÎÈë·í¤Î1¤Ä¤Ëµó¤²¤¿¡£¡Ö¼þ¤ê¤ÎÂç¿Í¤¬¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£1¿Í1¿Í¡¢ËÜÅö¤Ë¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¤¤ÈÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡£Ç®¤¤»×¤¤¤¬»ØÆ³¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢Ãæ³Ø¹»Éô³èÆ°¤ÎÃÏ°èÅ¸³«¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¯Â¤·¤¿¡ÖÃæ³Øµå»ù±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¡¢¶µ¤¨»Ò¤Ç¤¢¤ë¸µÆüËÜ¥Ï¥àÅê¼ê¤ÎºØÆ£Í¤¼ù»á¤È¤È¤â¤Ë½¢Ç¤¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤Ë½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Ä¤Ä¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£
¡¡½ÀÆð¤ÇÂçÃÀ¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖÆóÅáÎ®¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡×¡£»Ò¤É¤â¤Î¿Í¸ý¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢¡ÈÂèÆó¤ÎÂçÃ«¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¸°¤Ï¡¢»ØÆ³¼Ô¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë