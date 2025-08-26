¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤¡¢¡¢¡×¢ª¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤Ç³Ú¤Á¤ó¥ª¥·¥ã¥ì¡ª Âç¿Í¤ÎÂ¨ÀïÎÏ♡¡ÖÂçËÜÌ¿¥ï¥ó¥Ô¡×
½©¤Îµ¤ÇÛ¤¬¶á¤Å¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Þ¤À½ë¤µ¤¬»Ä¤ëº£¤Î»þ´ü¡£¤½¤ó¤ÊÛ£Ëæ¤Êµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤¬¡¢1Ëç¤Ç¥µ¥Þ¸«¤¨¤¹¤ë¥ï¥ó¥Ô¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤Î¡¢¡ÖÂçËÜÌ¿¥ï¥ó¥Ô¡×¤ËÃíÌÜ¡£¥é¥Õ¤ÊÃå¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤âÍßÄ¥¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä½ë¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¤Á¤ó¥ï¥ó¥Ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥³ー¥Ç¤ËÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯½ÅÊõ¤·¤½¤¦¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢ÈÕ²Æ¤Î¥³ー¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤Ã¤È±©¿¥¤ì¤ÆÎÃ¤ä¤«¤Ê¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ô
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡ÖSR¥É¥ë¥Þ¥ó¥·¥ã¥ÄOP¡×\2,420¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÌÊ100%¤ÎÎÃ¤ä¤«¤ÊÈ©¤¶¤ï¤ê¤Ç¡¢½ë¤µ¤Î»Ä¤ëÆü¤Ë¤â²÷Å¬¤ËÃå¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ô¡£¥É¥ë¥Þ¥ó¥¹¥êー¥Ö¤¬¼«Á³¤ÊÈ´¤±´¶¤ò±é½Ð¤·¡¢¤³¤ì1Ëç¤Ç¤³¤Ê¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£¤Û¤ó¤Î¤êÆ©¤±´¶¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÃå¿´ÃÏ¤â½ë¶ì¤·¤¯´¶¤¸¤ºÎÃ¤·¤²¤Ë¡£¸ª¤Ë¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò³Ý¤±¤ì¤Ð¡¢´¨ÃÈº¹¤Î¤¢¤ëµ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ë¤â½ÅÊõ¤¹¤ë¤Ï¤º¡£
µÙÆü¥³ー¥Ç¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê·Ú¤ä¤«¥Õ¥ì¥¢¥ï¥ó¥Ô
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥Õ¥ì¥¢¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\2,189¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥ï¥ó¥Ô¤Ï¡¢¤µ¤é¤ê¤È±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¥µ¥Þ¸«¤¨¤òÁÀ¤¨¤½¤¦¡£¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¹¥êー¥Ö¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢½ë¤µ¤Î»Ä¤ëÆü¤â·Ú¤ä¤«¤ËÃå¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¹¤¬¤ë¥Õ¥ì¥¢¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê¥®¥ã¥¶ー¤Ç´Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆü¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¤ä±©¿¥¤ê¡¢¾®Êª»È¤¤¤Ç¼«ºß¤Ë°õ¾Ý¥Á¥§¥ó¥¸¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£
1Ëç¤ÇÃå±Ç¤¨¤ë¥É¥Ã¥¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥É¥Ã¥¥ó¥°¥¥ã¥ßOP¡×\1,969¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¥ã¥ß¥È¥Ã¥×¤ÈI¥é¥¤¥ó¥¹¥«ー¥È¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¤¿¥É¥Ã¥¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì1Ëç¤ÇÃå±Ç¤¨¤¹¤ëÍ¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¾å¿Èº¢¤È¡¢¤¹¤È¤ó¤ÈÍî¤Á¤ë¥¹¥«ー¥ÈÉôÊ¬¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£½À¤é¤«¤ÊÁÇºà´¶¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥àー¥É¤ò¥×¥é¥¹¡£¥Ùー¥¸¥å·Ï¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿Ã¸¿§¥ì¥¤¥äー¥É¤ä¡¢¥â¥Î¥¯¥í¥³ー¥Ç¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
³Ú¤Á¤ó¥ª¥·¥ã¥ì¤¬´ò¤·¤¤Ã¸¿§»É½«¥ï¥ó¥Ô
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡ÖTT*MII¥³ー¥É¥·¥·¥å¥¦O¡×\2,420¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥éー¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥³ー¥É»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô¡£´Å¤µ¤òÅº¤¨¤ë¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤È¤ó¤ÈÍî¤Á¤ë½Ä¥é¥¤¥ó¤¬Âç¿Í¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤òÎ¾Î©¡£È´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð²Æ¤é¤·¤¤·Ú¤ä¤«¤µ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ðµ¨Àá´¶¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
writer¡§Kae.S