¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ý½ÂÐºö¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©»õ²Ê°å¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Öº¬ËÜ¸¶°ø¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö»õ²Ê°å¤ÎË½Ïª¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÚÁ°²¬ÎËÇÏ¡Û¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¡¢Á°²¬»õ²Ê°å±¡¤Î±¡Ä¹¡¢Á°²¬ÎËÇÏÀèÀ¸¤¬¡ÖÃ¯¤Ç¤â°ì·â¤Ç¸ý½¤ò¾Ã¤·µî¤ëÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Çº¤à¸ý½¡£Á°²¬ÀèÀ¸¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤ÎÂÐºö¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¸ý½¤ò°ì»þÅª¤ËÍÞ¤¨¤ë¤À¤±¡×¤È»ØÅ¦¡£º¬ËÜÅª¤Ê²ò·è¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¸½¾õ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö²¿¤È¤«º¬ËÜÅª¤Ë¸ý½¤ò²þÁ±¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤â¡¢Åª³°¤ì¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Äü¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Á°²¬ÀèÀ¸¤Ï¡Ö¸ý½¤Î²þÁ±¤ÏÈó¾ï¤Ë´ÊÃ±¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö»ö¼Â¡¢¸ý½¤Ï¸åÅ·Åª¤Ê¤â¤Î¤ÇÃ¯¤Ç¤â¹îÉþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÃÇ¸À¡£Ç¯Îð¤ä°äÅÁ¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÇº¤ß¤Ë¡¢´õË¾¤Î¸÷¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£
Æ°²è¤Î³Ë¿´¤Ï¡¢¸ý½¤Î¸¶°ø¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£Â¾¿Í¤ËÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¸ý½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢»õ¼þÉÂ¶Ý¤Ê¤É¤Î¸ý¹ÐÆâºÙ¶Ý¤¬ºî¤ê½Ð¤¹¡È½¤¤À®Ê¬¡É¤¬¸¶°ø¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÂÐºö¤Ï°ì¤Ä¡£¡Ö»õËá¤¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤ë¡×¤³¤È¤Ç¡¢¸ý½¤Î¼çÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¥×¥é¡¼¥¯¡ÊºÙ¶Ý¤Î²ô¡Ë¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤À¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÃ¯¤«¤Ë¼£¤·¤Æ¤â¤é¤¦¸ý½¤Ï¤¹¤°¤ËºÆÈ¯¤¹¤ë¡×¤È¤â·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£ÀìÌç¼£ÎÅ¤âÂçÀÚ¤À¤¬¡¢Æü¡¹¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤³¤½¤¬¸ý½²þÁ±¤Î¸°¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¸ý½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÃÎ¼±¤ÎÍÌµ¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾ðÊó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÃ×Ì¿Åª¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¸ý½¤Î¸¶°ø¤ÎÌó7³ä¤¬»õ²ÊÎÎ°è¡ÊÀ¸ÍýÅª¸ý½¡¦ÉÂÅª¸ý½¡Ë¤Ë¤¢¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤Ê»õËá¤¤ÈÀåËá¤¤Ç²þÁ±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¥Ç¡¼¥¿¤È¶¦¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹Ç¯¸ý½¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
Á°²¬»õ²Ê°å±¡±¡Ä¹¤ÎÁ°²¬ÎËÇÏ(¤Þ¤¨¤ª¤«¤ê¤ç¤¦¤Þ)¸ø¼°¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£ ¤ª¸ý¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬»õ¤ÎÇº¤ß¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç»õ°å¼Ô¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤º¤ËºÑ¤à¤è¤¦¤Ê¤ª¸ý¤Î´Ä¶¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£