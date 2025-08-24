若い頃から変わらない？ 深田恭子「毎朝『あ、昨日より老けたな』」と思う

女優の深田恭子（42歳）が、8月23日に放送されたトーク番組「人生最高レストラン」（TBS系）に出演。「毎朝顔洗って見るたびに、あ、昨日より老けたな」と思うと語った。



連続ドラマ「初恋DOGs」に出演している深田恭子が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。MCの極楽とんぼ・加藤浩次が「いつまでも変わらない、本当に可愛らしい。ずーっと若い頃から変わらない方ですよね」と呼び込むと、島崎和歌子も「奇跡の40代でしょ？ 可愛らしいねえ。何食べたら、ああやっていつまでも若々しくいられるんでしょうね」とコメント。



加藤が深田に「変わらないって言われるのはどうですか？ うれしいですか？」とたずねると、深田は「いや、全然変わってますよ、もう。ちゃんと年取ってます。毎朝顔洗って見るたびに、あ、昨日より老けたな、と思います。あ、こうやって老けていくんだな、歳を重ねていくんだなって」と語った。