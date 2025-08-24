【仮面ライダーゼッツ】「エージェント美浪」スピンオフミニドラマがTTFCにて配信決定！
9月7日（日）より毎週日曜午前9時よりテレビ朝日系にて放送開となる『仮面ライダーゼッツ』と連動したTTFCオリジナルのスピンオフミニドラマシリーズ『仮面ライダーゼッツ SISTER'S SUBSTORY エージェント美浪』が東映特撮ファンクラブ（TTFC）にて配信することが決定した。
＞＞＞『エージェント美浪』場面カットなどをチェック！（写真6点）
いよいよ9月よりテレビ放送が開始される、仮面ライダーシリーズ令和7作目となる『仮面ライダーゼッツ』。情報が公開されるやいなや、 衝撃のティザームービー＆ビジュアル、何より仮面ライダー史上初となる胸に巻くベルト= ”ゼッツドライバー” が強烈なインパクトを放ち、大きな話題を巻き起こし瞬く間に世界トレンド1位に。注目度、期待度の高さを全世界に知らしめた。夢の中に潜入して戦う未だかつてないヒーローのミッションがまもなくスタートする。
そんな『仮面ライダーゼッツ』のスピンオフミニドラマシリーズ『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTER'S SUBSTORY エージェント美浪』が、9月7日（日）より東映特撮ファンクラブ（TTFC）にて、会員見放題の配信がスタートする。
本作は、仮面ライダーゼッツに変身する万津莫（演：今井竜太郎）の妹である万津美浪（演：八木美樹）を主軸に、『仮面ライダーゼッツ』テレビシリーズ本編の裏で起こっていた ”とあるミッション” を描いていく連続形式のミニドラマ。『仮面ライダーゼッツ』のテレビ放送と連動して、毎週1話ずつ配信されていく。
主人公となった美浪がどのような活躍をするのか……！？ ここでしか見られない『仮面ライダーゼッツ』の裏側をお見逃しなく。
『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTER'S SUBSTORY エージェント美浪』第1話は、『仮面ライダーゼッツ』初回放送終了直後、9月7日（日）9時30分よりTTFCにて会員見放題配信スタート。
ぜひテレビシリーズとあわせて『エージェント美浪』を毎週お楽しみを。
（C）東映特撮ファンクラブ （C）2025 テレビ朝日・ADK EM・東映
