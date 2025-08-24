ザック・オーガストが28得点の活躍…NBA組不在のアメリカがバハマを下して白星発進

8月24日（現地時間23日）に「FIBAアメリカップ2025」グループフェーズが行われ、アメリカ代表（FIBAランキング1位）がバハマ代表（同52位）と対戦した。

今大会のアメリカはNBA組が不在で、Bリーグからザック・オーガスト（滋賀レイクス）とジャック・クーリー（琉球ゴールデンキングス）がメンバー入り。両者ともベンチから試合に出場した。

点の取り合いとなった第1クォーターに1点のビハインドを背負うと、相手にリードを許す時間帯が続き、41－46で前半を終了。第3クォーター開始3分30秒には9点差まで広げられたものの、オーガストがオフェンスをけん引し、1点差まで詰め寄った。

第4クォーターはオーガストの連続得点で逆転に成功すると、クーリーも加点。リードしたまま試合を進めたが、試合終了残り2秒に同点の3ポイントシュートを許した。

先取点を与えたオーバータイムでは、オーガストのフリースロー、キャメロン・レイノルズ（マルーシBC／ギリシャ）の長距離砲などで9－0のラン。その後は相手を寄せつけず、105－93で勝利を収めた。

白星発進に成功したアメリカは、オーガストが29分9秒の出場でチーム最多28得点に7リバウンド1アシスト2スティール1ブロックを記録。クーリーは13分25秒のプレータイムで4得点4リバウンド2アシストを挙げた。

なお、アメリカは25日（同24日）にウルグアイ代表（同51位）と対戦する。

■試合結果



アメリカ 105－93 バハマ



USA｜25｜16｜23｜20｜21｜＝105



BAH｜26｜20｜19｜19｜9｜＝93

【動画】ザック・オーガストのブロックが炸裂