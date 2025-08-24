中国のSNS・微博（ウェイボー）で22日、フォロワー290万のブロガーが「寿司の最も権威的な食べ方が登場した」と投稿し、反響を呼んだ。

投稿者が転載した動画では、回転寿司チェーンのスシローで中国人とみられる人物が実演した寿司の食べ方が紹介されている。まず、しょうゆ皿にしょうゆを出してそこに寿司をつけて食べようとすると、シャリがしょうゆを吸って崩れ、食べにくいことを示して見せた上で、「正しい寿司の食べ方」として次の2つの方法を指南した。

1つは寿司を小皿に移し、わさびをすしネタの上に箸で塗り、上からボトルのしょうゆを垂らして食べる方法。もう1つはしょうゆ皿にしょうゆ（とわさび）を出し、一度はがした寿司ネタをそこに付け、シャリの上に戻してから食べるという方法だ。

動画の「正しい食べ方」について、中国のネットユーザーからは「この食べ方すごく良いね」「めちゃくちゃ食べやすそうだな」「こうやったらおいしく食べられそう」「創造性のある食べ方で素晴らしい」「ハイレベルな食べ方。やってみよう」「まさに神級の食べ方」「これが権威的な食べ方か」「保存した」「ぜひ試してみたい」「勉強になった。ありがとう」といった好評が相次いだ。

一方で、「こんな食べ方見たことない」「しょうゆを上から垂らすのって、本場の食べ方なの？」「こんな食べ方したら食感が変わらないのかな？」と懐疑的な声も散見され、あるユーザーは「正しい食べ方は、寿司を横に傾けてネタをしょうゆに付けて食べる方法のはず」とコメントしている。（翻訳・編集/北田）