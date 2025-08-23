¥É·³»Ø´ø´±¤Ï¤ªÈè¤ì¡©¡ÖÆ¬¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡¡ÂçÃ«¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤Çº®Íð¡Äµ¼Ô¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß
¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¶ì¾Ð¤¤¡Ö·¯¤¿¤Á¤ÎÊý¤¬Àè¤ò±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡×
¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥É¥ì¥¹ ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¦¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡¡¼ó°Ì¹¶ËÉ¤ÎÅ·²¦»³¤òÁ°¤Ë¡Ä¡Ä»Ø´ø´±¤Ï¾¯¤·¤ªÈè¤ì¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹ÀïÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÆ¬¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï20Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£4²ó5¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£22Æü¡ÊÆ±23Æü¡Ë¤Î»î¹çÁ°¤Ë¡¢¼¡²óÅÐÈÄ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¦¡¼¤ó¡£Â¿Ê¬¡Ä¡ÄºòÆü¤ÏÌÚÍËÆü¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡¡¤Ê¤Î¤Ç·îÍËÆü¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡£µ¼Ô¤«¤é¡Ö¿åÍËÆü¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤¢¤¢¡£¿åÍËÆü¡£¤¢¤¢¡×¤ÈÄûÀµ¡£27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥ì¥Ã¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÌÚÍËÆü¤Ï¥ª¥Õ¤Ç¤¹¤è¡×¤Èµ¼Ô¤«¤é»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¥ª¥Õ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿åÍËÆü¡£·¯¤¿¤Á¤ÎÊý¤¬Àè¤ò±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡¡Æ¬¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥³¥í¥é¥É¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Î±óÀ¬Ãæ¡£ÍËÆü´¶³Ð¤â¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë