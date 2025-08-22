この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が語る「性エネルギーを転換できる人が天才になる」12年の研究で導いた成功者の鉄則

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『成功者は全員している！12年の研究結果を元に偉大な業績を上げる人の共通点を解説します』にて、脱・税理士の菅原氏がナポレオン・ヒル著『巨富を築く思考法』の第11章「性エネルギーの転換」について熱く語った。菅原氏は「性エネルギーは人間の欲望の中で最も強い」とした上で、「それを転換させたら、爆発的な力が発揮される」という持論を披露。今回の動画では、性の力がビジネスや創造活動にどのように役立てられるか、具体的なエピソードも交えて紹介した。



「性エネルギーの転換とは、性を単に肉体的なものだけでなく、他のエネルギーとして活用すること」と説明。歴史上の偉人や成功者の多くが、このエネルギーを富や芸術、リーダーシップなどの創造的活動に振り向けてきたことを、ナポレオン・ヒルの研究になぞらえて解説した。「性への欲望は極めて強く、人はそのために生命や名声を失う危険を犯すことすらある。この衝動を別の目的に振り向けられれば、豊かな想像力や勇気を文学や技術、職業で活かせる」と力説した。



また、「なぜ40代以降で成功する人が多いのか」という問いにも触れ、「男性が40代や50代になるまで成功しない主な理由は、性衝動を性的なことだけに向けてエネルギーを浪費しているから」と指摘。「性衝動を性的なもの以外に向けることで、天才的な能力を発揮できるようになる」と語り、若いうちからこの事実に気づくことが重要だと訴えた。



さらに、性エネルギーを転換できる人の特徴として、「声のトーン」「姿勢や動作」「思考」「外観」など、他者に与える魅力についても具体例を交えて説明。「性エネルギーは天才の創造力の源。愛とロマンスと性の三角形が天才を生み出す」と強調した。加えて、「男性は結局、女性を喜ばせたいという願望が最大の原動力。そのために富や名声を手に入れようと頑張るのは、原始時代から変わらない」と分析した。



動画の最後では、愛や家族、仲間のために頑張ることこそが最強のモチベーションであり、それが「性エネルギーを正しく転換させる力になる」とまとめた菅原氏。「愛を持ってリスペクトを持って。やっぱり人のためにというのが一番の原動力」と語り、視聴者に「巨富を築く思考法」の実践を勧めつつ、「知識だけでなく行動することが大切」と呼びかけて動画を締めくくった。