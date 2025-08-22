22日、プロ野球公示で巨人は吉川を1軍登録

■巨人 ー DeNA（22日・東京ドーム）

試合開始2時間前、巨人ファンの歓喜がSNS上に溢れた。22日のプロ野球公示で、巨人は吉川尚輝内野手を出場選手登録。7月31日の抹消以来、約1か月ぶりとなる復帰に「心強い」「嬉しすぎる」とファンがコメントを寄せている。

吉川は開幕から正二塁手として攻守でチームをけん引。離脱まで90試合に出場し打率.271、3本塁打26打点を残していた。吉川が1軍を離れて以降、二塁は門脇誠内野手が守ることが多かったが、8月の打率.219と打撃面での影響が大きかった。

CS争いが熾烈を極めるタイミングでの吉川の復帰に、ファンは「いるだけでチームが安定する」「巨人の要！」「良かった?」「岡本も復帰したし、吉川も復帰して完全体なの嬉しすぎる」「吉川戻ってきて、巨人最強すぎません？」と待望の昇格を喜んでいた。

巨人は22日から東京ドームで3位・DeNAと直接対決。2位を維持しているが、3位とは1.5ゲーム差。今日からの3連戦の結果次第では入れ替わりもあるだけに、戻ってきた今年9年目を迎える30歳にファンの期待は高まっている。（Full-Count編集部）