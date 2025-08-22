今日のご飯は何を作ろう…？そんな日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」



市販のバニラアイスを使い、電子レンジで簡単に作れるお手軽レシピ

「アイスで作るレアチーズケーキ」

＜材料（15.6ｃｍ角の耐熱容器）＞

スライスチーズ（とろけないタイプ） ５枚

牛乳 100ml

バニラアイスクリーム 200ml

粉ゼラチン ５g

水 大さじ２

砂糖 大さじ１

レモン汁 大さじ２

ビスケット 70g

バター 30g

＜作り方＞

① バニラアイスクリームは溶かしておき、粉ゼラチンは水大さじ２にふり入れて、混ぜてふやかす。

② ビスケットは厚手の袋に入れ、細かく砕く。

③ 耐熱容器にオーブン用シートを敷き、バターを入れてラップをせずに600Wの電子レンジで20秒加熱して溶かし、②を加えてフォークでよくからめてから手で押して敷きつめ、生地を流すまで冷蔵庫で冷やしておく。

④ 耐熱ボウルにスライスチーズをちぎって入れ、牛乳を加え、ラップをせずに600Wの電子レンジで２分加熱し、取り出して泡立て器でよく混ぜて溶かす。

⑤ ①の粉ゼラチンを600Wの電子レンジで20秒加熱して溶かし、④に加えて混ぜ、砂糖、バニラアイスクリーム、レモン汁の順に加えて混ぜ合わせる。（※レモン汁は生地が冷めてから加える）

⑥ ③に⑤を流し入れ、冷蔵庫で３時間以上冷やす。

⑦ ⑥を５等分に切り、器に盛る。

【TVer】作り方の動画はこちらから

DAIGO「おいしい！ちゃんとレアチーズケーキですよ。たぶん目隠しして食べてもレアチーズ！（笑）甘すぎないし、土台のザクザクしたビスケットもいいですね。これがアイスで作れるなんて最高！特別な日に教えてもらえてよかったです！」