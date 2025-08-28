おしゃれだった人が「きれいにする意味すら分からない」うつ病になった人が見せる行動の変化

「足の踏み場もない部屋」から始まる日常の崩壊

うつ病になると、１日中疲労感が抜けず、何をするにも気力が出なくなります。ほとんどの患者さんが最初に訴えるのが「家事ができなくなる」ことです。最初は「明日やろう」と先延ばしにしていたものが、いつしか「物が散乱して足の踏み場もない部屋」「汚れた皿で埋まったシンク」といった光景に変わります。この状況を前に、どこから手をつけていいか分からなくなり、放置されていても平気でいられるのがうつ病の特徴です。

おしゃれだった人が「きれいにする意味すら分からない」

うつ病は身なりへの関心の喪失をもたらします。「本来はおしゃれで、ファッションにも自分なりのこだわりがあった人」でさえ、「どうせ誰も見ていないから」と化粧をやめ、服装を気にしなくなります。ある患者さんは「何もかも億劫だし、きれいにする意味すら分からなくなった」と、その心境を語りました。新しい服を買う意欲も湧かず、買ったとしても袋から出さずに床に置きっぱなしになるのです。さらに「風呂に入ることは拷問だ」と感じる人もいます。入浴は非常に体力を消耗するため、その大変さを思うだけで気が重くなり、終えた後には「一仕事を終えたような疲労感が残ってしまう」と言います。

人間関係の変化「最近怒りっぽくない？」

