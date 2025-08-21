「東京コミコン2025」に「ザ・ボーイズ」ホームランダー役＆ブッチャー役そろって来日決定

2025年12月5日（金）～12月7日（日）に開催されるポップカルチャーの祭典、「東京コミックコンベンション2025（東京コミコン2025）」の第2弾ゲストとして、大人気ドラマ「ザ・ボーイズ」ホームランダー役のアントニー・スター、ブッチャー役のカール・アーバンが来日することがわかった。

1995年に俳優としての活動を開始したアントニー・スターは、故郷ニュージーランドのテレビシリーズを中心にキャリアを重ね、2019年に配信が開始された超過激な極悪非道ヒーロードラマ「ザ・ボーイズ」でメインキャラクターであるホームランダーを演じ、一躍世界的“スター”となった人気俳優。

同作にて、表向きは理想のスーパーヒーロー、しかしその実態は孤独で承認欲求に駆られた冷徹なヴィランという難しい役柄を圧巻の表現力で好演。単なる悪役ではなく、複雑で人間味あふれるキャラクター性が大衆に受け、米クリティクス・チョイス・スーパー・アワードでは「スーパーヒーローシリーズ最優秀男優賞」と「シリーズ最優秀悪役俳優賞」を2度受賞するなど、熱狂的な支持を受けている。

スターと同じくニュージーランド出身のカール・アーバンは映画 『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズのエオメル役や『マイティ・ソ ー バトルロイヤル』のスカージ役、『スター・トレック』（2009）シリーズのボーンズことレナード・マッコイ役、『ジャッジ・ドレッド』の主人公ドレッド役など、数々の話題作に出演し、注目を集める人気俳優だ。

「ザ・ボーイズ」では、スター演じるホームランダーへの復讐心に燃えるビリー・ブッチャーを卓越した演技力で体現。衝動的で暴走寸前の危うさを抱えつつも、仲間を守ろうとする漢気と不屈のリーダーシップを兼ね備えたブッチャーは、ホームランダー同様、高い人気を誇っている。

なお、アーバンは第2回開催となった「東京コミコン2017」で来日しており、日本のコミコンへの参加は今回で2回目、実に8年ぶりの来日となる。

ほか「東京コミコン2025」には、イライジャ・ウッド、ショーン・アスティン、ジム・リーの来日も発表されている。

東京コミコン2025 開催概要

名称 東京コミックコンベンション2025 （略称：東京コミコン2025） 会期 2025年12月5日（金）11:00～19:0012月6日（土）10:00～19:0012月7日（日）10:00～18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります 会場 幕張メッセ（〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）1ホール～6ホール予定 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 国内外映画、コミックなどの最新情報公開、企業出展（限定・先行商品の販売、グッズの展示など）実際に映画で使用されたプロップ（小道具）やレアグッズの展示、最新技術を使った様々なコンテンツの体験、海外セレブ俳優との交流、ステージでのライブやパフォーマンス、コスプレイヤーとの交流、コンテスト、漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp