この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

話題の動画「美男美女にインタビュー！！」で、22歳と20歳の現役大学生2人が登場。学生さんは、友人と共に自身の大学生活やバイト事情、さらには日本社会への本音を語った。2人は同じ大学に通う間柄で、「お二人のご関係は？」という質問に「後輩です。同じ大学なんです。カップルではないです」と率直に回答し、関係性を明かした。意外にも中国人の学生さんも登場し、「日本語超上手いですよ。頑張ったんです」と流暢な日本語で語りかけた。過去にいじめを受けた経験を振り返り、「それもあって勉強頑張ったです」と胸の内も明かしている。



現在は渋谷や銀座の飲食店やクラブなどでアルバイトを複数掛け持ちしているといい、それぞれ「銀座の方が1400円で、クラブの方が1200円ですね」と明かし、月々9万円前後の収入があることも赤裸々に公開。デート代について聞かれると、「割り勘でいいんですけど、おごってくれたら好感度上がるなって感じ」と本音を語った。



また、日本社会への要望については「日本がもうちょっとこうなったらいいなみたいなところあります？」という質問に、「税金ばっか上げないで、それは間違いないです」と強い思いを口にした。



インタビューの終わりには、「お願いします」と日本の現状に対する切実な願いと率直な若者の声で締めくくられ、視聴者の共感を呼んだ。