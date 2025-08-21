〈「わざと打たれて、監督からは『いい加減にしろ』と…」プロ1年目の松坂大輔がオープン戦で“本気”を出さなかった理由〉から続く

「平成の怪物」、松坂大輔。日本球界にいたころは数々の大打者と名場面を繰り広げた。中でも筆頭は、イチローだ。

球史に名を刻む屈指のバッターとの初対戦を振り返り、松坂は「打たれる気がしなかった」と話す。ベースボールジャーナリスト・石田雄太氏の著書『松坂大輔 怪物秘録』から一部抜粋し、お届けする。



国内でも、メジャーリーグでも、幾度となく対戦したイチローと松坂 ©文藝春秋

◆◆◆

「イチロー、来てるよ、イチローが来るよ」

あの日のことで今も覚えているのは、対決を前にイチローさんから挨拶に来てくれたことです。西武ドームのセンターのあたりでアップしていたら、イチローさんがレフトのほうから歩いてくる。僕は心の中で『イチロー、来てるよ、イチローが来るよ』ってドキドキしていました。先輩のピッチャーと喋ったあと、僕のところに来て「よろしく」と言ってもらったと思います。

僕はトレーニングコーチにストレッチしてもらっていたから、最初は寝転がっていたんです。でもイチローさんに声をかけてもらって、あわててストレッチを中断して身体を起こしてから、「はじめまして、よろしくお願いします」と挨拶をしました。イチローさんに会ったのも喋ったのもそのときが初めてでしたし、イチローさんのほうから声をかけてもらったので、もう舞い上がっていました。『オレ、あのイチローと喋ったよ』って（笑）。

つい最近、イチローさんから「大輔はあのとき、寝転がったまま、“ちーっす”と言った」と言われましたが、いやいや、それは絶対にあり得ない。イチローさんの記憶のほうがどこかでねじ曲がってるに決まってます（笑）。

睨みつけてきたイチローに対し、松坂は…

対決前に僕、『シミュレーションしたらいい結果しか浮かばなかった』とコメントしているんです。生意気ですねぇ。確かに僕は誰に対しても自分が打たれるイメージを持って対戦はしません。だからマイナスのイメージを持つことはないんですが、だからといっていいイメージしか浮かばないなんて言ったのは、自分にそう言い聞かせていたのかもしれません。

イチローさんの雰囲気に負けないように……そういえば打席に向かってくるイチローさんの姿は浮かばないなぁ。覚えているのはバットを構えたところからです。たぶん僕、イチローさんのことを見ていなかったんじゃないかな。

イチローさんのほうは打席に向かうときからずっと僕のほうを睨みつけていたと後から聞きましたが、もしあのときに目が合っていたら僕、嬉しくなっちゃってたでしょうね。『イチロー、こっち見てるじゃん』って、ニヤニヤ笑っちゃったと思います。あのときは“イチローさん”じゃないんですよ。ファン目線でしたから心の中での呼び方は“イチロー”でした（笑）。

でも、イチローさんがバットを構えるのを待たずに振りかぶった、というのはさすがに盛りすぎです。仮にそうだったとしたら、投げたくて投げたくて仕方なかったのかな。うずうずしていたのかもしれません。構えさせないようにとか、そういう意図はありませんでした。ただベンチで誰か先輩に言われた気がしますね。「ルーキーなら待つだろ、普通は」って。

「イチローさんのバットは、刀のように見える」

実際、イチローさんが構えるとバットが刀のように見えるんです。どこに投げてもバットが出てきそうで……振ってくるというより、ノーモーションでバットが刀みたいにスパーンと、どのコースにも、どの高さにでも出てくるイメージ。

イチローさんだけが別のレベルの世界にいる感じです。だから、かわそうという発想はなかったですね。とくに1打席目は1回表、ツーアウトでランナーなしの場面でしたから、力で抑え込みにいきました。

初球、インコース低めへのストレート（149km）がボール、2球目はインコース高めのストレート（153km）をファウル。その後、スライダーをアウトコースへ2球続けて、それがボール、ストライクとなって追い込みます。5球目はまたインコース高めへのストレート（151km）でファウル。

配球はキャッチャーの中嶋（聡）さんのリード通りでしたが、事前に攻め方の打ち合わせはしていなかったと思います。6球目、アウトコースの高めを狙ってストレート（147km）を投げました。シュート回転気味にアウトハイへ逃げていくまっすぐで、空振りの三振です。空振りを取るとしたらあそこしかないと思っていました。

松坂が語る「イチロー攻略法」

アウトハイに関してはイチローさんが強く打っているイメージがなかったんです。アウトコースの低めからベルトあたりの高さはきれいにレフト線へ弾き返すイメージがあったんですが、アウトハイに関しては空振りとかファウルになるイメージがありました。

ああいう回転の球を投げたのは意図的というわけではありません。ただ、アウトローに決めようという感覚はゼロで、とにかくアウトコースの高めに投げたかった。イチローさんには低めは禁物、変化球も含めて、勝負球は高めでした。

第2打席はスライダーから入りました。2球目もスライダーを続けて、イチローさんは見逃します。3球目はストレート（151km）を投げて追い込みました。4球目に初めてチェンジアップを投げて低めに外れたあと、スライダーもインコースへ外れてフルカウント。6球目はアウトコースのボールゾーンからストライクになるスライダーで、見逃しの三振。

第3打席は内、外へストレートを5球続けて押しましたが、空振りは取れず、ファウルが3つ。でも6球目に投げたスライダーで、またも空振りの三振を奪って、3打席連続三振です。

3つ目の三振を取ったときはガッツポーズしました。イチローさんから3つも三振取ったし、一応、しとかなきゃなって感じです（笑）。

いちばん三振を取りたかったバッターだったし、そもそもガッツポーズが出てもおかしくなかったのは1打席目のはずなんですよね。まさか最初の打席で三振を取れるなんて思いもしませんでした。イチローさんからストレートで空振り三振を取れるなんて、想像もしませんからね。

初対戦は、打たれる気がしなかった

2つの三振を取ったスライダーはそれぞれ別の2種類のスライダーでした。僕は大きいスライダーと小さいスライダーという言い方をしていましたが、あまり曲がらないスライダーは高校のときから投げていました。大きいスライダーを見せておけばバッターはそのイメージを持ちます。

で、小さいスライダーを投げると、球の出どころとか回転の方向は同じスライダーのはずなのにイメージしていた軌道と違う。『あれっ、今のスライダー？』と戸惑うバッターの反応を高校の頃から楽しんでいました。

曲がらないスライダーは意図的に使っていたんです。大きいスライダーをイメージしてくるバッターに対して、同じような軌道で来ると思わせておいて、ちょっと抜けたスライダーを投げる。傍から見たら投げ損ないに見えるスライダーです。

小さいスライダーを投げるとき、僕、力をちょっと抜くんです。中指にかけている力を抜く。大きく曲がるスライダーはボールをしっかりグリップさせて投げるんですけど、あまり曲がらないスライダーは中指の力を抜いて、スライダー回転だけさせます。

イチローさんから取った見逃しの三振は大きなスライダーで、空振り三振のほうが小さなスライダーでした。曲がってこないほうで空振りを取ったときは、大きいスライダーの雰囲気を出してやろう、みたいな感覚はありましたね。僕としてはどっちのスライダーでいっても、あの初対戦の日は打たれる気がしませんでした。

