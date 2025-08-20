声優の田中光が20日、自身のX(旧ツイッター)を更新。昨年8月20日に死去した母で声優の田中敦子さん(享年61)の命日を迎え、思いを記した。

光は「2025年8月20日で、母の田中敦子を亡くしてから1年が経ちました。今でも母への想いを伝えてくださる方がたくさんいらっしゃることに心から感謝いたします。母を愛してくださって、忘れないでいてくださってありがとうございます」と伝えた。

「不思議なもので、あっという間の1年だったようにも、途方もなく長い1年だったようにも感じています。この1年間で大きな出会いや変化がありました。それはもう、お母さんが起こしてくれたとしか考えられないようなことがたくさん」とこの1年を振り返り、「母から学んだことは「真摯に今を生きる」ということだなと思います。芝居をしている今も、ご飯を食べている今も、頑張ってる今も、頑張れていない今も。感謝を忘れず真摯に生きていくっていうことを背中で見せてくれたお母さんだったんだなと。そんな風に思います」と母への感謝を記した。

そして「お世話になっている皆様、いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします」と呼びかけた。

田中敦子さんはニコール・キッドマンなど数多くの吹き替えを担当、また、「攻殻機動隊」シリーズ草薙素子役、「葬送のフリーレン」フランメ役、「呪術廻戦」花御役、「名探偵コナン」メアリー・世良役など数々の人気キャラクターを担当した。