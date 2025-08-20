岐阜がコンゴ共和国出身の30歳FWを獲得「新しい挑戦に興奮しています」
FC岐阜は20日、コンゴ共和国出身のFWブヴィク・ムシティ・オコの加入を発表した。背番号は25を着ける。
ブヴィク・ムシティ・オコはクラブを通じ、「はじめまして、ブヴィク・ムシティ・オコです。ゴールを獲ってパフォーマンスをすることが僕の情熱です。これまでのキャリアのほとんどをフランスで過ごし、FC岐阜に加入することになり新しい挑戦に興奮しています。受け入れて、信頼してくれた経営陣、スタッフの皆さんに感謝しています。ファン・サポーターの素晴らしい応援を受けながら、ピッチですべてを出し切りたいと思っています。忘れられない最高の瞬間を一緒に過ごしましょう。」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●FWブヴィク・ムシティ・オコ
■生年月日
1995年1月11日
■出身地
コンゴ共和国
■身長
185cm
■経歴
Dunkerque(フランス)-Le Havre(フランス)-Quevilly Rouen(フランス)-Le Mans(フランス)-Ajaccio(フランス)-Ankaragucu(トルコ)-Concarneau(フランス)-Boluspor(トルコ)-Martigues(フランス)
ブヴィク・ムシティ・オコはクラブを通じ、「はじめまして、ブヴィク・ムシティ・オコです。ゴールを獲ってパフォーマンスをすることが僕の情熱です。これまでのキャリアのほとんどをフランスで過ごし、FC岐阜に加入することになり新しい挑戦に興奮しています。受け入れて、信頼してくれた経営陣、スタッフの皆さんに感謝しています。ファン・サポーターの素晴らしい応援を受けながら、ピッチですべてを出し切りたいと思っています。忘れられない最高の瞬間を一緒に過ごしましょう。」とコメントしている。
●FWブヴィク・ムシティ・オコ
■生年月日
1995年1月11日
■出身地
コンゴ共和国
■身長
185cm
■経歴
Dunkerque(フランス)-Le Havre(フランス)-Quevilly Rouen(フランス)-Le Mans(フランス)-Ajaccio(フランス)-Ankaragucu(トルコ)-Concarneau(フランス)-Boluspor(トルコ)-Martigues(フランス)