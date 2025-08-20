国産エレキギターメーカーCaramel’s Guitar Kitchen（キャラメルズ・ギター・キッチン以下CGK）による12ヶ月連続新作プロトタイプリリース第8弾が発表された。ウッディで美しいジャーマンカーブ加工が施された「PT8_ Cosmic Konpeito/GC Karinto」だ。

「PT8_ Cosmic Konpeito/GC Karinto（コスミック・コンペイトー/ジーシー・カリントー）」は、新作プロト第5弾で初登場した「Cosmic Konpeito」にさらなるカスタマイズが加わったものだ。発表されて以来、大きな話題とともに好評を博しているコンペイトーシリーズだが、今回はマホガニーの木目を生かしたマットな質感のボディに、エッジがジャーマンカーブ（German curve）仕様となっているのがポイントだ。

ボディの外周をカットするジャーマンカーブ加工は、1950年代にドイツのギタールシアー／デザイナーのロジャー・ロスマイズルが考案し、リッケンバッカーのデザインに起用されていたものだ。モズライトにジャーマンカーブ加工が用いられているのも、創始者のセミー・モズレーが当時リッケンバッカーで勤務していたことに端を発するもの。クラフトマン片田は、これまでのコンペイトーシリーズで使用してきたアルダー材ではなくマホガニー材を使用するにあたって、デザイン的にも重量的にもジャーマンカーブ加工が吉と考えたようだ。

ウッディな質感が魅力的なモデルとなっているが、Vピックガードとボディ裏キャビティには、そのままメイプル材を使用するのではなく、天然のカーリーメイプルシートを透明なPET板で保護する形で仕上げられている。ロゴマークは焼印で入っており、特別感も満載だ。

フロントピックアップはCGKの人気機種V3と同様のRoswell Goldfoilシングルがマウントされ、マホガニー材と相まって中音域の押し出しが素晴らしいという。音の粒立ちもレスポンスも素早いが、国産シングルをマウントしたリアにおいても程よい高音で耳に刺さることもない。

直線と曲線が美しく調和したコンペイトー（金平糖）シリーズはCGKのオリジナルシェイプだが、今作に関してはマットなマホガニーの色味から「かりんとう」という名前が命名された。

◆ ◆ ◆

以前のコンペイトーと同じく40mm材だが、今回はマホガニーを使いたかったので軽量化できないかと思案していたところ、ジャーマンカーブだ！と閃きました。私は全てハンドルーターで仕上げていますが、今回新たなルータービットを購入して加工したところイメージ通りの良い仕上がりに！あえて道管を埋めず木材の質感を生かして薄いラッカー塗装を施して仕上げました。CGKには珍しくウッドマテリアルを強調したモデル。気に入ってます！

クラフトマン/片田武司（福岡にて）

◆ ◆ ◆

12ヶ月連続リリースというプロトギターの発表＆販売企画は今後も毎月20日に公開され、インスタやXやHPにて発表されるとともにCGKオンラインショップまたは楽器店で販売される。製作段階で試行錯誤するプロトタイプのため、通常よりも低価格となっているが、手作り感や作りの荒さも一本モノというレア・アイテムとしての魅力が際立っている。

CGK_PT8_ Cosmic Konpeito /GC Karinto

参考価格：295,000円（税別）/ 324,500円（税込）のところ

販売価格：224,000円（税別）/246,400円（税込）※ロゴ入りソフトケース付き

発売日：2025年8月20日 正午

販売サイト： CGKオフィシャルオンラインショップ

https://caramelsguitarkitche.stores.jp/

・Body：mahogany

・Body Finish：Nitrocellulose Lacquer

・Neck Material：Maple

・Fingerboard：rosewood

・Frets：22

・Fret Size：Medium wide

・Scale Length：648mm

・Nut：Graph Tech TUSQ

・Pickups（Front）：Roswell GoldFoil AlnicoV

・Pickups（Bridge）：SingleCoil Alnico V（made in Japan）

・Switching：toggle switch（Switchcraft）

・Controls：MasterVolume×1（CTS）/MasterTone×1（CTS）

・Bridge：ハードテイル3ウェイ・ブラスサドルBridge

・Peg：GOTOH

・Strap Pin：GOTOH Ep-B3

Official CGK ONLINE SHOP https://caramelsguitarkitche.stores.jp/

Official CGK HP https://caramelsguitarkitchen.net/

Instgram https://www.instagram.com/cgk_guitar/

X https://x.com/CgkGuitar