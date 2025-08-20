北庭から見たホワイトハウス＝３月９日/Samuel Corum/Getty Images

（ＣＮＮ）米ホワイトハウスは１９日、動画投稿アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」の公式アカウントを開設した。中国企業バイトダンスの傘下にあるＴｉｋＴｏｋは、米国企業に買収されるか、米国での利用を禁止されるかの選択を迫られている。

ＴｉｋＴｏｋ禁止の法律はバイデン前政権下で成立。しかしドナルド・トランプ大統領は繰り返し期限を先延ばししてきた。現時点での期限は９月１７日に迫っている。

米国でＴｉｋＴｏｋを利用するユーザーは１億７０００万人。ホワイトハウスの公式アカウント開設は、ＴｉｋＴｏｋ存続の可能性を示唆している。

ホワイトハウスの公式アカウントに最初に投稿された動画の中でトランプ大統領は、「私は毎日、この国の全国民にもっと良い暮らしをしてもらおうと決意して目を覚ます。私は皆さんの声だ」と語りかける。動画には「米国よ、我々は戻って来た！ ＴｉｋＴｏｋはどうなる？」の言葉が添えられている。

開設から間もない１９日午後８時までに、同アカウントのフォロワーは２万を超えた。

トランプ政権がＴｉｋＴｏｋに公式アカウントを開設するのは初めて。２０２４年の大統領選挙の際は、トランプ陣営もバイデン陣営もアカウントを開設したが、両氏ともＴｉｋＴｏｋをめぐる国家安全保障上の懸念を指摘していたことから批判の的になった。

ＴｉｋＴｏｋは中国で運営されているわけではない。しかし中国企業に対しては中国政府が絶大な影響力を振るっている。

ＴｉｋＴｏｋなどのＳＮＳはユーザーの個人情報を大量に収集している。米政府は、中国政府が国家安全保障関連法を利用してそうした情報を入手する可能性があるとして懸念を表明していた。