¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÏÏÂÊ¿¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡© ¥È¥é¥ó¥×»áàÃç²ðá¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼²ñÃÌ¤Î¹ÔÊý
¡¡¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÄäÀï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï£±£¸Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢²¤½£¼óÇ¾¤¿¤Á¤¬²Ã¤ï¤ê²ñÃÌ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤½¤Î²ñÃÌ¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ËÅÅÏÃ¤·¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ë¤è¤ë²ñÃÌ¤ÎÄ´À°¤ò»Ï¤á¤¿¡£°ìÏ¢¤ÎÃæ¤ÇÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬»ý¤Ä¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÂÐ¤¹¤ë±Æ¶ÁÎÏ¤À¡£
¡¡²ñÃÌ¸å¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÎÎÅÚÌäÂê¤Ï»ä¤È¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Î´Ö¤ÎÌäÂê¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥×¡¼¥Á¥ó»áÂ¦¤Ï¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë±þ¤¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¤Ï£²½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤È¤ÎÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¡¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤È¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Î²ñÃÌ¤ò³«¤¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¼«¿È¤â´Þ¤á¤¿£³¼Ô²ñÃÌ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ï¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»þÀÞ¡¢¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÉô²°¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢£³¤Ä¤Î½ÐÍè»ö¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÄäÀï¤òºÇÍ¥Àè»ö¹à¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±£µÆü¤Ë¥¢¥é¥¹¥«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×¡¦¥×¡¼¥Á¥ó²ñÃÌ¸å¡¢ÄäÀï¤ÏÏÂÊ¿¹ç°Õ¤ÎÉ¬¿Ü¾ò·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥í¥·¥¢´ó¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿ÍýÍ³¤À¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢²ñÃÌ¸å¤Îµ¼ÔÃÄ¤È¤Î¼Áµ¿±þÅú¤ÎÊÑ²½¤À¡£¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È¤Î²ñÃÌ¸å¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¼«Í³²óÅú·Á¼°¤Î¼Áµ¿±þÅú¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥×¡¼¥Á¥ó»á¤òÆÃÊÌ°·¤¤¤·¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£
¡¡£³¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¡¦²¤½£¼óÇ¾¤È¤Î²ñÃÌ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤³¤È¡£Åö½é¤Ï²ñÃÌ¸å¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼óÇ¾¤é¤È¤ÎÄ¾ÀÜ²ñÃÌ¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á£±¿Í¤È¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Î¤¿¤á¤ËÃæÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥í¥·¥¢»ö¾ðÄÌ¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¶²¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬ÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¤½¤Î¿´Íý¤òÍøÍÑ¤·¡¢ÏÂÊ¿¡¢ÄäÀï¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤òÃç²ðÌò¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÁè¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ë¾å¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¸ÉÎ©¤«¤éÃ¦µÑ¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¾ùÊâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÎÎÅÚ¤Î³ä¾ù¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÏÏÂÊ¿¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶Á°¤Î¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÎºÇÂç¤Î¿´ÇÛ»ö¤Ï¡¢°Å»¦¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢²¿¿Í¤â¤Î±ÆÉð¼Ô¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÅþÍè¤Ï°Å»¦¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ö¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎàÆÃÊÌ·³»öºîÀïá¤ò·ÑÂ³¤·¡¢Àï»þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¼«¿È¤Î°ÂÁ´¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤¬¾µÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÌµÍý¤á¤ÊÍ×µá¤òÂ³¤±¡¢ÀïÁè¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë°Õ¸þ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÆ±»ö¾ðÄÌ¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÂÊ¿¹ç°Õ¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤¯¤Ä¤â±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»³¤¬¤¢¤ë¡£