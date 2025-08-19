キレイになれるのは「デニムらしくない」シンプルなデニム





デニムなのに「品がいい」

きちんとした印象を与えてくれて、誰と会っても好感度を保てるエレガントなシルエット。インディゴというよりネイビーにとらえられる重厚な色で選べば、さらなる知性を呼び込める。







エレガントなすそひろがり

目を引くポイントは形だけにとどめて。ミニマルさが洗練を忘れたくない大人にフィット。すらりとした長め丈のノースリベストは、くびれたウエストからフレアに広がる形がクラシカルな女性らしさを演出。フロントはボタンではなくホックで目立ちにくく。綿100％のしっかりとした生地で補整力もあり。 デニムベスト／リタン（リタン 青山店）







見た目はスラックス・はき心地はデニム

整ったルックスながらも、どこか隙も感じさせるデニムならではのドライな風合い。コンパクトな腰まわり、目立たないポケット、フロントに配したピンタックやツータック。トラウザーのディテールを要所にほどこし、ワイドデニムをすっきりと。すそは表にステッチが出ない仕様で、よりキレイめな印象へ。はき口の内側にはサイズ調整できるひもつき。 ワイドスラックスデニムパンツ／ニコラ ジェンソン（リノウン）







（デニムのプライスなど詳細へ）

≫【全12アイテムの一覧へ】 着る・穿くだけでスタイルUP「キレイなデニム」の新名品