横浜のエース奥村頼人

甲子園球場で行われている第107回全国高校野球選手権は19日、準々決勝の4試合を行い、第3試合では27年ぶりの春夏連覇を目指した横浜（神奈川）が県岐阜商（岐阜）に延長11回タイブレークの末7-8でサヨナラ負けを喫した。敗戦の瞬間、マウンドにいたエースの奥村頼人投手（3年）は膝にガックリ手をつき、身動きが取れなかった。

両チームは4-4の同点で延長戦に突入。10回にも3点ずつを奪い決着がつかなかった。そして11回の横浜は無得点。奥村頼は裏の県岐阜商の攻撃で2死を奪ったものの、走者一、三塁から坂口路歩（3年）に左前にサヨナラ打を浴びた。

本塁カバーに走った奥村頼は、走者の生還を見届けると膝に手をつきガックリ。何とか顔を上げると、アンダーシャツの両肘を何度も何度も顔に当て、涙をぬぐっている様子だった。

この試合、「4番・左翼」で先発した奥村頼は5回途中からマウンドへ。6回1/3を投げ被安打7本、4失点（自責1）。両チームの整列が終わり、ベンチ前でクールダウンのキャッチボールに移っても、涙を抑えきれない様子で、グラウンドを後にした。



（THE ANSWER編集部）