「私も最初に聞いたときは『エーッ』ですよ。でもご縁があって知り合ったんだから、幸せになってほしい」

8月10日、俳優の二階堂ふみ（30）とお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が、互いのSNSで突如入籍を発表した。



〈如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います〉

「謙虚に生きてくれればいいなと思います」

猛暑の日本列島を沸かせたビッグカップルの誕生に、カズレーザーの母親が笑顔で胸の内を明かした。

「人生って山もあれば谷もあるし、いいことばかりではない、その繰り返しだから。二人でコツコツ、謙虚に生きてくれればいいなと思いますけどね」

