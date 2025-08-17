お笑い芸人の出川哲朗（６１）が１７日放送の「アッコにおまかせ！」（ＴＢＳ系）に出演。「メイプル超合金」のカズレーザーと女優の二階堂ふみの結婚に言及した。出川は「レギュラー一緒にやってますけど、全然知らなかった」と驚いたそう。「ただカズに聞いたら、付き合い出したのはこの１年くらい」と明かした。「その前から（二階堂がカズレーザーを）かっこいいとか言ってるっていうのがあって、それくらから付き合ってる