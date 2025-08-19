話題の新店3軒をまとめて紹介！ 体験型ワインショップから、メキシコ風アメリカ料理のレストランまで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました！ まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. APÉRO VILLAGE（東京・池尻大橋）

2025年7月、池尻大橋駅から徒歩12分ほどの場所にある複合施設「HOME/WORK VILLAGE」の1階に、ワインのボトルショップと角打ちを融合させた「APÉRO VILLAGE（アペロ・ヴィラージュ）」がオープンしました。

APÉRO VILLAGE 出典：乾杯お姉さんさん

2. タルトとお菓子 Okoju（神奈川・東林間）

＜店舗情報＞◆APÉRO VILLAGE住所 : 東京都世田谷区池尻2-4-5 HOME/WORK VILLAGE 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年4月、東林間駅から徒歩約3分のところに「タルトとお菓子 Okoju（オコジュ）」がオープンしました。

Okoju 出典：黒豚亭さん

3. San Antonio TEX-MEX（東京・日比谷）

＜店舗情報＞◆Okoju住所 : 神奈川県相模原市南区東林間5-15-1TEL : 042-718-9399

アメリカ・テキサス州発祥のメキシコ風アメリカ料理“TEX-MEX”は、暑い夏にうれしいスパイシーでボリュームたっぷりなメニューが特徴的。

そんなTEX-MEXの専門店「San Antonio TEX-MEX（サンアントニオ テックスメックス）」が、2025年7月、東京ミッドタウン日比谷の地下1階「HIBIYA FOOD HALL」内にオープンしました。

San Antonio TEX-MEX 東京ミッドタウン日比谷店 写真：お店から

＜店舗情報＞◆San Antonio TEX-MEX 東京ミッドタウン日比谷店住所 : 東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷 B1F HIBIYA FOOD HALLTEL : 050-5456-5264

