とちぎテレビ

１０歳以下の子どもたちのサッカー大会が１１日、さくら市で開かれ栃木県内８つのチームが熱戦を繰り広げました。

未来の日本代表を目指す子どもたちが熱い戦いを繰り広げます。

この大会は子どもたちにスポーツの楽しさを知ってもらい、栃木県内のサッカーの競技力の向上を図ろうと、栃木ＳＣを運営する栃木サッカークラブや住宅販売のグランディハウスが開いているものです。

さくら市のＳＡＫＵＲＡグリーンフィールドを会場に１０歳以下で作った栃木県内の８つのチームが参加。

２つのリーグに分かれて試合が行われ、それぞれ頂点を目指しました。

地元・さくら市のチームも出場し、選手たちは懸命にボールを追いかけていました。

（参加した子ども達）

「（サッカーの好きなところは）ゴールを決めることで味方を活かしてチャンスを作って試合に勝てるところです」「（将来の夢は）サッカー選手になってプレミアリーグに出て、マンチェスターシティに所属して優勝することです」

「好きな選手はクリスティアーノ・ロナウドと三苫薫と遠藤航です。将来の夢はプロサッカー選手になってＷ杯に出てＭＶＰをとることです」

大会の結果、ともぞうＳＣとＩＳＯサッカークラブが優勝に輝き、参加チームからそれぞれ１人が優秀選手に選ばれました。

（栃木ＳＣコミュニケーションオフィサー・廣瀬 浩二さん）

「ここからプロの選手が育ってくれるのを夢見ています。全員がプロになるのは難しいかもしれないが、サッカーを通じて子どもたちが次新たに何かを始める時に最後までやり抜く力や友達を励ます力、自分自身をしっかり成長させるためにやり続ける力を付けていって欲しいなと思います」