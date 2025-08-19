ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¡¢ËÜµ¤¤Î¥»¥ê¥¨A¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ë¾¡Íø¡ª¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡ª²¤½£¶ÃØ³¡Ä´Ú¹ñ¤È¤Îº¹¹¤¬¤ë¡×¤È´Ú¹ñ»æ
ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ï¡¢»°ãø·°¡ÊÃÞÇÈÂç³Ø½Ð¿È¡¢¸½¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤éÂ¿¤¯¤ÎÍ¥½¨¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Á´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¤¬º£·î4¡Á16Æü¤Þ¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢±óÀ¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¸½ÃÏ¤Ç5»î¹ç¤òÀï¤Ã¤¿¡£
15Æü¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤ÆÃæÅÄ±Ñ¼÷»á¤âºßÀÒ¤·¤¿¥»¥ê¥¨A¤Î¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤È¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢2-1¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢´Ú¹ñ»æ¡ØXports News¡Ù¤Ï¤³¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡ªÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¥Á¡¼¥à¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾Ìç¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤ò2-1¤Ç·âÇË¡Ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬¶ÃØ³¡£
ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¥Á¡¼¥à¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¹ç½É¤ò¹Ô¤¤¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£15Æü¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ë2-1¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸µ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óGK¥À¥Ó¥É¡¦¥Ç¡¦¥Ø¥¢¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ä¥í¡¼¥Þ¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¢¥¨¥Ç¥£¥ó¡¦¥¸¥§¥³¡¢¤½¤·¤Æ¸½¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥â¥¤¡¼¥º¡¦¥¡¼¥ó¤é¤¬½Ð¾ì¡£¥»¥ê¥¨A¤Û¤É¤Î·ã¤·¤µ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÂç³Ø¥Á¡¼¥à¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤ò¿·¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½ª¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ï¡¢¼çÎÏ¤Î¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤è¤ê°ìÁØ°õ¾Ý¿¼¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤ÎÌ¾Áª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤â½ù¡¹¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÍÌ¾¤Ê»°ãø¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆËüÇ½·¿MF¤Î´ú¼êÎç±û¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤é¤Ï¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤ËJ¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÎÎã¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç³ØÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢DENSO CUP¤Ç¤â4Ç¯Ï¢Â³Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢´Ú¹ñ¤È¤Îº¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡×
¾åÅÄ¤ÏË¡À¯Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤òÂàÉô¤·¤Æ¡¢ÆâÄêºÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÊÂç³Ø¼«ÂÎ¤ÏÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢´ú¼ê¤Ï½çÅ·Æ²Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½¡¢WÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡ÖÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼·Ð¸³¼ÔºÇ¶¯¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×
DENSO CUP¤Ï¡¢Æü´Ú¤ÎÂç³ØÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤¬ÂÐÀï¤¹¤ëÄê´üÀï¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏÆüËÜ¤¬1-0¤Ç¾¡Íø¡£´Ú¹ñÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ²ñÄ¹¤¬ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤Î±¿±ÄÊýË¡¤ä´Ä¶¤ò»ë»¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¶¯²½¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë ¡£