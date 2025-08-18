【GUの茶色カーデ】が着回し最強！ この夏参考にしたい♡「大人っぽコーデ」

夏の羽織りとして頼れる薄手のカーディガン。今回は【GU（ジーユー）】から、この時期に活躍してくれそうなシアー感のある一枚をピックアップしました。なかでも今季のトレンドカラーとして注目されているブラウンのカーデは、大人女性にもなじみやすくスタイリングの幅をぐっと広げてくれそう。GUスタッフさんのリアルな着こなしとともにご紹介するので、ぜひチェックしてみて。

涼しげな華奢シルエットが夏にぴったり

【GU】「シアーカーディガンZ」\2,290（税込）

透け感のあるシアー素材が涼やかなカーディガン。控えめなボタンとすっきりとしたシルエット、ウエストを程よく絞った華奢なフォルムが女性らしさを引き立てます。ブラウンの色味は落ち着いた雰囲気を添えつつも重たくなりすぎず、ボトムスにもなじみやすそう。その素材感で夏から初秋まで着回しやすく、幅広いシーンで活躍してくれそうです。軽やかで持ち運びもしやすいのも嬉しいポイント。

大人の余裕を感じるきれいめカジュアル

スタッフ・Mihoさんのコーデは、ベロアのキャミソールにベルト付きワイドパンツを合わせた、程よく力の抜けたきれいめスタイル。シアー素材の繊細な透け感がさりげないアクセントとなり、カーディガンを羽織っても軽やかな印象にまとまります。同系色の配色と異素材のレイヤードが奥行きを生み、大人の余裕を感じさせる洗練されたカジュアルに。足元をきれいめにまとめることで、上品な雰囲気が引き立っています。

ゆったりパンツ × カーデで抜け感コーデ

カーディガンにスウェットパンツをあわせた、こちらもシンプルで肩の力が抜けた大人カジュアル。ダークトーンでまとめたコーデも、カーディガンの透け感で軽やかな雰囲気に仕上がっています。ゆるめのパンツを合わせつつ、スタッフ・Saoさんは足元にサンダルを合わせて大人のムードに。頑張りすぎない大人のオシャレを楽しみたい日に、おすすめの着こなしです。

軽やかさを活かしたカーデのアレンジ術

カーディガンは羽織るだけでなく、肩にかけたり巻いたりとアレンジ自在。スタッフ・Manamiさんは同じブラウンのベロアキャミソールと合わせて、カーディガンをオフショル風に巻いた着こなしに。さりげない肌見せバランスが絶妙で、気になる二の腕も自然にカバーしています。スカートとの2トーンコーデが大人っぽさを引き立て、シンプルなのにどこか新鮮。いつもの装いに変化をつけたいときは、こんなコーデを参考にしてみて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S