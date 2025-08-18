Ê¡ÅÄ»Õ²¦¡¢º£²Æ¤Ë¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î²ÄÇ½À¡Ä¸ø¼°Àï½é¿Ø¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤â¡ÖÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFWÊ¡ÅÄ»Õ²¦¤Ï¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ë¤è¤ë¡ÈÉð¼Ô½¤¹Ô¡É¤Ë½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥é¥¤¥Ë¥·¥§¡¦¥Ý¥¹¥È¡Ù¤¬17Æü¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢7·î18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á½éÀï¤Î¥¨¥ë¥Ä¥²¥Ó¥ë¥²¡¦¥¢¥¦¥¨¡Ê¥É¥¤¥Ä3ÉôÁêÅö¡ËÀï¤Ç2¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ°¤¯¤Ê¤¤³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿DFB¥Ý¥«¡¼¥ë1²óÀï¤ÎSV¥¢¥È¥é¥¹¡¦¥Ç¥ë¥á¥ó¥Û¥ë¥¹¥ÈÀï¡Ê¡û3¡Ý2¡Ë¤Ç¤Ï¡¢º£²Æ¤Ë¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¡¼¥ë¤«¤é¿·²ÃÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½FWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤È¤â¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±»î¹ç¤Î¸å¡¢¥í¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ô¥£¥ë¥¯¥¹SD¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤¬¡Ø¥é¥¤¥Ë¥·¥§¡¦¥Ý¥¹¥È¡Ù¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¿·ÀïÎÏ¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ¤¬¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÁª¼êÁØ¤Ï¼êÇö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ô¥£¥ë¥¯¥¹SD¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤¬Éé½ý¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¿Í°÷¹½À®¤ò¾ï¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿µ½Å¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£²¿¤«¤¬µ¯¤³¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é²¿¤é¤«¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¼éÈ÷¿Ø¤Î¿·ÀïÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤½¤¦¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Æ±»î¹ç¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤À¤Ã¤¿Ê¡ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈà¤ÏÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅù¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤ë·ç¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¸À¡£¡ÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÁ±¤Îºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¸½ºß¸ò¾ÄÃæ¤À¡×¤ÈÂ³¤±¡¢º£²Æ¤Ë¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤È¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Î·ÀÌó¤Ï2027Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ø¥é¥¤¥Ë¥·¥§¡¦¥Ý¥¹¥È¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÜÀÒ·ÁÂÖ¤Ï´°Á´°ÜÀÒ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Î¤è¤¦¤À¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¥¯¥é¥ÖÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î½Ð¾ì»þ´Ö¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤È¤Î¤³¤È¡£º£½µÃæ¤Ë¤â°ÜÀÒ¤¬À®Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¸½ºß21ºÐ¤ÎÊ¡ÅÄ¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Î¶¯¹ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¹»Â´¶È¸å¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³¤¤òÅÏ¤ê¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿U¡Ý19¥Á¡¼¥à¤ÎÃÏ°è¥«¥Ã¥×Àï¤Ç¤Ï8¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¡È¾×·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤ò¾þ¤ê¡¢°Ê¹ß¤ÏU¡Ý19¥Á¡¼¥à¤ª¤è¤Ó¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¡ÊU¡Ý23¥Á¡¼¥à¡Ë¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2024Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤¬Àµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÄê´üÅª¤Ê½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾º³Ê¸å¤Î¤ª¤è¤½1Ç¯È¾¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»11»î¹ç½Ð¾ì1¥´¡¼¥ë¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
