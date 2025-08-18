50歳からの人生は、思った以上に長い！充実させるために準備しておきたいこと
50代の今、定年に向けて準備しておきたいことって？20歳くらいで就職したとすれば、50歳時点でのキャリアは30年になります。今まで、結婚、出産、子育てなど、さまざまなライフイベントを経験し、そろそろ定年後について考える時期となってきました。
厚生労働省の「令和6年簡易生命表」によると、日本人の平均寿命は、男性81.09歳、女性87.13歳。50歳からの残りの人生は約30〜40年と、結構長く、「まだまだ、いろんなことができそう！」と思えるのではないでしょうか。そう考えると、50代はちょうど折り返し地点であり、第二の人生に向けた準備の時期といえます。今回の記事は、50代の今、準備しておきたいことを紹介します。
【1】定年後の収入をイメージし支出を見直そう現役時代と、定年後で大きく違ってくるのは収入です。現役のときは、収入が多く、日々の支出を管理しなくても、なんとなくお金が回っていたかもしれません。しかし定年後の収入は、現役時の収入の6〜7割ぐらいに減ってしまうことが多くあります。それなのに、お金の使い方が現役のときのままであれば、毎月、貯蓄を取り崩すことになってしまうでしょう。
どんなに貯蓄があったとしても、毎月、取り崩し続けていると、目に見えてお金が減っていき「これからどうなってしまうのか？」という不安にさいなまれることになってしまうでしょう。一方、収入に見合ったお金の使い方ができれば、減った収入内でやりくりできます。老後の貯蓄に手を付けずに過ごすことができれば、その先の将来に対して、大きな不安を感じることはないはずです。第二の人生に向けて必要なのは、心のゆとりを得るための支出の見直しです。
【2】自分らしい働き方を考えておこう最近では、定年後も働く人が増えています。理由は、お金が足りないからというだけではありません。家で過ごすよりも、働いている方が、さまざまな人と関わりが持てることに価値を感じるためです。そのため、定年後の心と体に負担とならない、自分らしい働き方にこだわるようになります。
実際に、60歳を過ぎると、現役のときより体力や集中力が落ちてくるものです。そうなると、通勤時間がかかりすぎたり、時間拘束が長かったりというのは、ツラいと感じるものです。たとえば、一週間のうち勤務日数が調整できる、家から近い場所にある職場など、自分が働くことを想定しながら、情報収集しておくとよいでしょう。また、自分の興味関心の高い仕事にトライすれば、第二の人生が始まるという期待にワクワクするはずです。
その際、もしかしたら、必要な仕事の資格があるかもしれません。50代のうちから準備を始めておけば、順調なスタートがきれるはずです。定年以降の働き方は「自分らしく」を大事にしましょう。そのためには、どんな働き方が自分に向いているのか、早くから考えておくことが必要です。
【3】老後リスクを想定しておこう定年後、仕事と趣味どちらも充実させ、安心な老後にするためには、老後リスクを想定しておくことが大事です。具体的な老後のリスクというのは、自分自身が病気になること、身内や友人に不幸があったり病気・介護があったりで悩み事を抱えてしまうことです。
これらのことは、高齢になれば誰でも起こることです。しかし、ネガティブなことなので、前もって考えたくないと思うかもしれません。ただ、何も想定していなければ、万が一のとき、自分一人で問題を抱え込んでしまい、大きなストレスとなることもあるでしょう。そうならないためにも、50代のうちから、老後リスクを想定しておくことが必要です。その際、自分なりに考えをまとめ、家族間で共有しておけば、まさかのときに慌てずにすみます。
まとめ社会に出た20歳くらいから50歳まで、いろんなことがあったはずです。これからの30〜40年も、同じくさまざまなことがあるはず。長い人生を充実させるためには準備が大事です。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)