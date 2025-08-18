１７日、江蘇省泰州市内の映画館に設置されたアニメ映画「浪浪山小妖怪」の大型パネルの前で記念撮影する観客。（泰州＝新華社配信）

【新華社南寧8月18日】中国で夏休みの映画興行（6月1日〜8月31日）時期に、国産アニメ映画「浪浪山小妖怪」が大ヒットしている。同作品は2日に公開されると各地でブームを巻き起こし、全国の映画館に多くの観客を呼び込んでいる。

オンラインチケット販売大手、猫眼娯楽が運営する興行データ分析アプリ「猫眼専業版」によると、15日午後6時時点で同作品の累計興行収入（前売り含む）は8億790万元（1元＝約21円）を超え、中国国産2Dアニメ映画として歴代トップとなった。

中国ではここ数年、国産アニメ映画が次々と公開され、市場のコンテンツが飛躍的に充実してきている。業界関係者によると、現在、世界のアニメ産業がCG（コンピューターグラフィックス）や特殊効果へと移行する中、中国の2Dアニメ映画は技術面で水墨画の写意的表現と細密な筆致の融合に力を入れ、伝統建築の要素を多く取り入れることで独自の東洋的美意識を表現しているという。

企業情報サイト「企査査」のデータによると、13日時点で中国にはアニメ・漫画関連企業が790万4400社存在する。過去10年間で関連企業の登録件数は顕著な増加傾向を示しており、2024年の年間登録件数は初めて300万社を突破し、前年比8.0％増の311万7千社に達した。今年の登録件数はすでに200万社を超えている。（記者/朱麗莉、黄凱瑩）