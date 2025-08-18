トッテナム時代、英語で苦労した？ 日韓W杯戦士がぶっちゃけ「恥ずかしながら中学レベルで行った」「ピッチ上で必要な言葉は、実は…」

トッテナム時代、英語で苦労した？ 日韓W杯戦士がぶっちゃけ「恥ずかしながら中学レベルで行った」「ピッチ上で必要な言葉は、実は…」