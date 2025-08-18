トッテナム時代、英語で苦労した？ 日韓W杯戦士がぶっちゃけ「恥ずかしながら中学レベルで行った」「ピッチ上で必要な言葉は、実は…」
イングランドの強豪トッテナムでプレーした元日本代表の戸田和幸氏が、フットボールにおける語学力について語った。
戸田氏は８月17日に『U-NEXT』で中継されたチェルシー対クリスタル・パレス（０−０）の解説を担当した。その試合の54分、母国ブラジルのパルメイラスからチェルシーに加入した18歳のFWエステバンが投入された際に、まず実況がチェルシーの10番コール・パーマーが絡んだ、こんなエピソードを披露した。
「クラブ・ワールドカップでチェルシー対パルメイラスがあった時、エステバンはパルメイラスにいてチェルシー相手にゴールを決めました。試合後、パーマーがエステバンに対して『この後に会えるのを楽しみにしているよ』と英語で伝えたら、エステバンは理解できなかったそうで、パーマーは『今は英語の上達を頑張ってほしい』とも言っていました」
すると、かつて守備的MFとして日韓ワールドカップなどで活躍した戸田氏は、「おそらく後ろのポジションの方がコーチングもしなければいけないし、言語が必要になる。でも、今のフットボールだと常に連携を取らないといけないし、色々タスク変更とかもあるかもしれないので、いずれにせよ前の選手も習得は必要でしょうね」と見解を示した。
さらに実況から「戸田さんもプレミアリーグでプレーされましたけど、どちらかというと前より後ろのポジションで、コミュニケーションで苦労はされましたか？」と問われると、約20年前を振り返り、当時の英語力を赤裸々に明かした。
「苦労はまあ、そうですね...恥ずかしながら中学レベルの英語力で行きましたから。あとはもう、やりながらですね。基本、フットボールで必要な、ピッチ上で必要な言葉は、実はそこまで多いわけじゃないと思うので、現地に行ってすぐ飛び込んでやっていけば、割と早いかなと。（ブラジル人のエステバンの場合）日本語から英語より、他の言語から英語の方が互換性があったりすると思うので、早いかなとは思います」
今日では数え切れないほどのサムライ戦士が海を渡ってプレーしている。彼らもまた、異国で揉まれながら、語学力を向上させている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
