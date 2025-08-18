「名探偵コナン」スイーツビュッフェ、ホテルニューオータニ幕張で開幕 “変声機”いちごケーキや安室透のハムサンド
【女子旅プレス＝2025/08/18】ホテルニューオータニ幕張では、人気アニメ「名探偵コナン」とのコラボビュッフェ「ホテルニューオータニ」×「名探偵コナン」SUPER SWEETS BUFFET（スーパースイーツビュッフェ）を、8月18日（火）〜9月30日（火）まで開催する。
コラボビュッフェでは、ホテルニューオータニならではのクオリティと「名探偵コナン」の世界観との融合による、作中のキャラクターをイメージした料理や華やかなドリンクが登場。
江戸川コナンの蝶ネクタイ型変声機をモチーフに、いちごをアクセントにあしらった「江戸川コナンのストロベリーショートケーキ」、安室透のアルバイト先“喫茶ポアロ”のレシピをもとにした「安室透のハムサンドウィッチ」、怪盗キッドをイメージした「怪盗キッドのブランケット・ドゥ・プーレ」をはじめ、APTX4869を口にしたような刺激を想起させるスパイシーで辛口な「APTX4869風レッドホットシュリンプカレー」、黒いバンズや黒いデミグラスソース、焼きのりなど“黒”を基調に仕上げた「黒ずくめの組織のハンバーガー」など、作品の世界観を反映した内容だ。
また、全6キャラクターをモチーフにした華やかなノンアルコールカクテルがオプションドリンクとして登場。
ほのかな苦みを持つオレンジピール風味のシロップにレモンジュースを合わせ、鳥取県の老舗「亀甲や」の二十世紀ゼリーを添えた「江戸川コナンのブルーソーダ」や、鮮やかなバタフライピーにレモンジュースを加えることで色の変化を楽しめる「怪盗キッドのブルーイリュージョン」などで、注文すると各ドリンクのモチーフとなったキャラクターの「オリジナルコースター」がプレゼントされる。
また、コラボビュッフェ来場者にはノベルティとして、「ランチョンマット」および「ポストカード＆しおり」をプレゼント。その他、オリジナルグッズの販売も実施する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
[期間] 2025年8月18日（月）〜9月30日（火）
[時間]
＜ランチ＞11:00〜14:00（最終入店）
＜ディナー＞17:30〜20：00（土・日のみ）
※ランチは120分制。
※ウェブサイトより事前予約制。
[料金]
＜平日＞大人￥8,500 子ども￥4,500 幼児（4〜6歳）￥3,000
＜土・日・祝日＞大人￥9,500 子ども￥4,500 幼児（4〜6歳）￥3,000
※税金・サービス料共
[予約・問合せ]Tel:043-299-1847
[会場] ティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」
