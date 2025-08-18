◇ナ・リーグ ドジャース5―4パドレス（2025年8月17日 ロサンゼルス）

ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（32）が17日（日本時間18日）、本拠でのパドレスとの首位攻防3連戦最終戦に「2番・遊撃」で先発出場。8回に相手守護神ロベルト・スアレス投手（34）から決勝弾を放って首位攻防3連戦でスイープし、ナ・リーグ西地区2位のパドレスに2ゲーム差をつけた。

ドジャースは初回に大谷の安打からフリーマンの3ラン、パヘスのソロ本塁打でダルビッシュから4点を奪った。しかし、以降は追加点を奪えず、パドレスに8回に同点とされる嫌な流れだった。しかし、8回に今季不振で苦しんでいたベッツが相手守護神スアレスから13号決勝ソロを放ち、開場が大熱狂に包まれる中、雄叫びを上げながらダイヤモンドを一周した。9回は8回から回またぎとなって左腕ベシアがタティス、アラエス、マチャドの上位打線3人を斬って試合を締めた。

試合後、地元局のインタビューに応じたベッツは「ストライクゾーンにくる球を狙っていた。そろそろ何かやらなきゃって思っていた。シーズンを通してずっと苦労していたので、チームの勝利に貢献できて本当にうれしい。このシリーズは凄く重要だった。ドジャース・ベースボールで勝てて本当に良かった」と声を弾ませた。

その後、報道陣の取材に応じたベッツは一発の手応えを問われ「気持ち良かった。久しぶりだったけど、まあ終わったこと。今はシーズンをしっかり締めくくることに集中しないといけない。タイトなレースだから」と喜びを表しつつもまだまだ続くシーズンへ気持ちを切り替えていた。

復調気配をつかみつつあるかと問われると「今はだいぶ普通に感じている。後はいい打席を積み重ねていくだけ。気分は普通だよ」と淡々とした様子。ホームインした際に敬礼のようなポーズをしたことについて問われると「やっと、やっとチームのために何かできたという思い。守備ではそこそこ役に立てていると思うけど、打撃ではあまり貢献できていなかった。だからみんなの役に立てて良かった」と心境を吐露した。

18日（同19日）から敵地でのロッキーズとの4連戦を挟み、パドレスと今度は敵地で22日（同23日）から3連戦を行う。ベッツはパドレスをスイープしたことには「特に何も」と興味を示さず「大事なのは明日のコロラド戦に集中すること。そこでいい野球をして、その後またサンディエゴと戦う。だから感情に流されてはいけない」と浮かれる様子はなかった。