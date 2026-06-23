チザムJr.の試合中の行為が物議【MLB】タイガース 5ー3 ヤンキース（日本時間23日・デトロイト）ヤンキースの“問題児”としても知られるジャズ・チザムJr.内野手が22日（日本時間23日）、敵地でのタイガース戦で、またしても問題のある行為で物議を醸している。グラウンド上で棒付きキャンディを口にくわえたまま守備に就く姿がSNS上で拡散。「プロ意識がない」「楽しんでいる」などと賛否両論が巻き起こっている。5回無死走