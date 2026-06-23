勝利目前の甲子園が、わずか１３球で暗転した。阪神は２３日のヤクルト戦（甲子園）に３―４で逆転負けを喫し、連勝は３で止まった。１―０の８回、３番手でマウンドに上がった岩崎優投手（３５）が誤算だった。先頭の長岡に中前打を許すと、続く増田にも詰まった当たりを右前へ運ばれ、無死一、二塁。犠打で１死二、三塁となった後、オスナを四球で歩かせ、満塁のピンチを背負った。ここで岩田に初球の１３３キロスライダーを