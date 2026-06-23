2026年6月22日、韓国・イーデイリーは、「ワールドクラスの選手がいなくても問題ない、日本のサッカーファンが見た韓日の違いは」と題した記事を掲載した。北中米W杯は21日、メキシコ・モンテレイでグループF第2戦・日本対チュニジアが行われ、日本が4-0の大勝を収め、アジア勢としてW杯本大会単一試合最多得点を記録した。試合前に取材に応じた日本人サポーターの男性2人は、日韓サッカーの違いについて問われると、「ここ10年で