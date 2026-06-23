福島県議会本会議で、知事選立候補を表明する内堀雅雄知事＝23日午後福島県の内堀雅雄知事（62）は23日の県議会本会議で、任期満了に伴う知事選（10月8日告示、同25日投開票）に4選を目指して立候補すると表明した。「県民の皆さんから改めて負託を頂けるのであれば、全力で福島の未来を切り開いていく決意だ」と述べた。内堀氏は長野市出身。東大卒業後、旧自治省に入省し、2001年4月から福島県生活環境部次長、06年12月から