ウクライナ軍は23日、ロシア支配下のクリミア半島の橋を無人機で破壊したと発表し、映像を公開しました。ウクライナはエネルギー関連施設への攻撃も強化しており現地では燃料の販売停止など市民生活に影響が広がっています。ウクライナ軍が23日に公開した映像です。ロシア側にとって戦略上重要な物流ルートとされるクリミア半島の橋に対し無人機が攻撃する様子が映されています。ウクライナ軍はロシアの支配下にあるクリミア半島の