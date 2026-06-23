◆パ・リーグ楽天８―４西武（２３日・山形市）楽天が逆転勝ちで２連勝を飾った。吉井理人新監督が就任後初の連勝。首位・西武を撃破した吉井監督は「パ・リーグを盛り上げるためには上位をやっつけていく。野球ファンが喜んでくれると思うのでそこは必死にやっていきたいと思います」とうなずいた。打線がつながった。２点を追う３回だ。１死満塁の好機をつくるとマッカスカーが中前へ２点打。同点に追いついた。さらに２死